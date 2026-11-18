ويستخدم الدواء، وهو مثبط من الجيل الثالث لكيناز ALK، لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) المتقدم موضعيا أو المنتشر، والذين يحملون طفرة في جين ALK، ممن تلقوا علاجا سابقا.

ويقتصر الترخيص الحالي على المرضى الذين تلقوا سابقا عقار "أليكتينيب" (أليسينسا) كعلاج وحيد، أو أولئك الذين خضعوا لعلاجين سابقين على الأقل من مثبطات ALK إلى جانب العلاج الكيميائي بالبلاتين.

فاعلية سريرية مشجعة

وجاءت الموافقة، التي سبقت الموعد النهائي الأصلي المحدد في 27 نوفمبر، استنادا إلى نتائج تجربة "ألكوف-1" في المرحلتين الأولى والثانية.

وأظهرت النتائج أن معدل الاستجابة الموضوعية لدى المرضى الذين تلقوا "أليكتينيب" سابقا بلغ 49%، مع استمرار الاستجابة لمدة 6 أشهر على الأقل لدى 76% من المستجيبين، ولمدة سنة على الأقل لدى 52% منهم.

أما المرضى الذين تلقوا علاجين سابقين أو أكثر، فبلغ معدل الاستجابة 32%، مع استمرار الاستجابة 6 أشهر لدى 69% من المستجيبين وسنة لدى 51% منهم. كما أظهر الدواء نشاطا ملحوظا ضد النقائل الدماغية، إذ بلغ معدل الاستجابة داخل الجمجمة 55% في المجموعة الأولى.

وتعزز هذه الموافقة من صحة استحواذ "جي إس كيه" على شركة "نوفالنت" ومقرها بوسطن، والذي اكتمل في يوليو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 10.6 مليارات دولار (ما يعادل 8 مليارات جنيه إسترليني)، صافي نقدي يقارب 9.4 مليارات دولار.

ولم تكن هذه الصفقة مجرد استحواذ على دواء واحد، بل شملت محفظة من 3 أصول لسرطان الرئة، أبرزها "نيلادالكيب" و"زيديسامتينيب" (لعلاج سرطان الرئة ذي الطفرة ROS1)، إضافة إلى "إن في إل-330" الذي يخضع لتجارب المرحلة الأولى لعلاج طفرة HER2.

ويمثل الدواء الجديد رقما مهما في سوق تنافسي لعلاج سرطان الرئة ذي الطفرة ALK، حيث يواجه منافسة قوية من عقارات مثل "أليسينسا" من روش و"لوربرينا" من فايزر.

وتتوقع تحليلات السوق أن تصل مبيعات "نيلكارمي" إلى 3.5 مليارات دولار بحلول عام 2035، متجاوزة بذلك التوقعات الخاصة بالدواء الأول للشركة في هذا المجال.

ويمثل هذا الترخيص خطوة استراتيجية لـ"جي إس كيه" لتوسيع حضورها في مجال أورام الرئة، الذي يعد من أكثر المجالات التنافسية في صناعة الأدوية العالمية.