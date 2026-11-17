وقال مدير المنظمة، جارباس باربوسا، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إنه وافق على توصية لجنة من الخبراء بسحب تصنيف الخلو من الحصبة عن البلدان الثلاثة، في ظل تزايد الإصابات بالمرض شديد العدوى.

ويعني تصنيف القضاء على الحصبة توقف انتقال الفيروس بصورة متوطنة داخل منطقة جغرافية لمدة 12 شهرا على الأقل، مع وجود نظام فعال لرصد الإصابات. ولا يعني ذلك عدم تسجيل أي حالات، إذ يمكن أن تظهر إصابات وافدة من الخارج أو تفشيات محدودة دون فقدان التصنيف، طالما لم يستأنف الانتقال المتوطن للفيروس.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت القضاء على الانتقال المتوطن للحصبة عام 2000، بعد عقود من برامج التطعيم. ويعتمد الحفاظ على هذا الإنجاز على تحقيق تغطية مرتفعة باللقاحات، إلى جانب الكشف المبكر عن الإصابات والاستجابة السريعة لبؤر التفشي.

وتنتقل الحصبة عبر الهواء، وتشمل أعراضها الحمى والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين، يلي ذلك ظهور طفح جلدي. وقد يتسبب المرض في مضاعفات خطيرة، من بينها الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ وفقدان البصر، وتزداد مخاطره لدى الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وتوفر جرعتان من لقاح الحصبة حماية تصل إلى نحو 97 في المئة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تغطية لا تقل عن 95 في المئة بالجرعتين في كل منطقة، للحد من انتشار العدوى والحفاظ على القضاء على انتقال المرض.