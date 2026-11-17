وتشير جامعة ولونغونغ، في تحديث نشرته اليوم، إلى أن أكثر من 23 مليون شخص حول العالم يعانون مشكلات في الرؤية مرتبطة بتلف القرنية.

ويعمل فريق مشروع "بيينكو" على تطوير أنسجة تستهدف الطبقة الداخلية وحدها أو القرنية بأكملها، بحسب موضع التلف ومداه.

حين تفقد نافذة العين شفافيتها

تقع القرنية أمام القزحية والبؤبؤ، ويقارب عرضها سنتيمترا واحدا. وعلى صغرها، تؤدي أكثر من نصف مهمة العين في تركيز الضوء.

وقد تتضرر بسبب إصابة أو عدوى أو مرض، فتفقد شفافيتها أو يتغير شكلها، وتصبح الرؤية أقل وضوحا.

وفي الطبقة الداخلية من القرنية، تعمل خلايا دقيقة على ضخ السوائل الزائدة خارج النسيج للحفاظ على شفافيته. وعندما تتعطل هذه الوظيفة، قد تتراكم السوائل وتتراجع الرؤية.

ولهذا يستهدف أحد النماذج التي يطورها الفريق استبدال هذه الطبقة، بينما يهدف نموذج آخر إلى إصلاح القرنية بكاملها.

ما الذي سيُختبر لدى البشر؟

وفقا للجدول الذي أعلنته الجامعة، يتوقع الباحثون بدء تجارب بشرية في 2027 على هلام قابل للتحلل الحيوي طورته جامعة ملبورن.

وصُمم الهلام ليساعد الجراح على التعامل مع النسيج الرقيق أثناء زرع الطبقة الداخلية من القرنية.

وفي العام نفسه، يتوقع الفريق بدء دراسات قبل سريرية على نسيج مصنع حيويا من طبقتين لاستبدال الطبقة الداخلية. ومن المقرر أن يتبعه في 2028 نموذج من ثلاث طبقات يستهدف إصلاح القرنية بكاملها.

وتبقى الخطوة الحاسمة أمام الأنسجة المصنعة هي اختبار سلامتها وقدرتها على تحسين الرؤية لدى المرضى. أما تجربة 2027، فستختبر المادة التي تساعد الجراح أثناء الزراعة.