ورغم انتشار المكملات الغذائية والوصفات السريعة للتخلص من الانتفاخ على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تحديد السبب الحقيقي للمشكلة يتطلب، في كثير من الأحيان، البحث في النظام الغذائي والعادات اليومية، بحسب تريشا باسريشا، الطبيبة والباحثة في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي، والأستاذة المساعدة للطب بكلية الطب في جامعة هارفارد.

وتوضح باسريشا في مقال على صحفية "واشنطن بوست" أن الانتفاخ لا يعني بالضرورة زيادة حجم البطن، إذ يستخدمه البعض للتعبير عن الشعور بالامتلاء وعدم الراحة، بينما يقصد به آخرون تمدد البطن وبروزها بشكل ملحوظ، وقد يجمع الشخص بين الحالتين.

وتشير إلى أن من أبرز الأسباب الشائعة للانتفاخ بعض الأطعمة والإمساك، فضلا عن عوامل قد لا ينتبه إليها كثيرون، مثل مضغ العلكة وتناول المشروبات الغازية، بما فيها المياه الفوارة.

منتجات الألبان.. سبب غير متوقع

من بين العوامل التي قد تقف وراء الانتفاخ، تبرز منتجات الألبان، إذ يفقد نحو ثلثي سكان العالم القدرة على هضم اللاكتوز بشكل كامل في مرحلة ما من حياتهم البالغة.

وبالتالي، فإن تناول الحليب والجبن دون مشكلات خلال سنوات الطفولة والشباب لا يعني بالضرورة استمرار القدرة على هضمهما مع التقدم في العمر.

وقد يساعد تقليل منتجات الألبان أو تجنبها في تخفيف الأعراض، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن توزيع استهلاكها على مدار اليوم وتناولها مع أطعمة غنية بالألياف قد يحسن القدرة على تحملها.

5 مكونات قد تختبئ وراء الانتفاخ

ولا تقتصر مسببات الانتفاخ على منتجات الألبان، إذ تلفت الطبيبة إلى 5 مكونات أخرى قد تكون وراء المشكلة:

1- المنتجات الخالية من السكر

قد تبدو المشروبات الخالية من السكر وألواح البروتين منخفضة السعرات خيارا صحيا، لكنها قد تحتوي على محليات صناعية تسبب الانتفاخ، خصوصا السكريات الكحولية مثل السوربيتول والزيليتول والمانيتول.

ولا يمتص الجسم هذه المواد بشكل جيد في الأمعاء الدقيقة، كما تجذب الماء إلى الجهاز الهضمي وتتعرض للتخمير بفعل بكتيريا القولون، ما يؤدي إلى إنتاج الغازات.

2- الثوم والبصل

قد لا تكون الطماطم هي المسؤولة عن الانتفاخ بعد تناول طبق المعكرونة، بل الثوم والبصل المستخدمان في إعداد الصلصة.

ويعود ذلك إلى احتوائهما على مركبات الفركتان، وهي سلاسل من الفركتوز يصعب على الجسم هضمها بالكامل، فتتغذى عليها بكتيريا القولون وتنتج الغازات.

وتندرج هذه المركبات ضمن مجموعة الكربوهيدرات المعروفة باسم "فودماب" ، التي قد تسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

3- سكر الرافينوز

تحتوي الفاصوليا والبقوليات على كميات مرتفعة من سكر الرافينوز، الذي لا يمتلك جسم الإنسان الإنزيم اللازم لهضمه.

ولا يقتصر وجود هذا السكر على الفاصوليا، بل يوجد أيضا في البروكلي وبراعم بروكسل والبازلاء وفول الصويا.

وتشير باسريشا إلى إمكانية الاستعانة بمكملات متاحة دون وصفة طبية تحتوي على إنزيم ألفا غالاكتوزيداز، الذي يساعد على تكسير الرافينوز وتسهيل هضمه.

4- الغلوتين

يُعد مرض السيلياك، أو الداء البطني، أحد الاحتمالات التي ينبغي فحصها لدى الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ، خصوصا إذا ترافق مع الإسهال أو ضبابية الدماغ أو أمراض مناعية ذاتية أخرى.

والسيلياك مرض مناعي ذاتي يحفزه الغلوتين، ويصيب نحو شخص واحد من كل 100 شخص، ويمكن الكشف عنه من خلال فحص دم بسيط.

لكن الطبيبة تشدد على ضرورة استمرار المريض في تناول الغلوتين خلال الأيام التي تسبق الفحص، لأن الامتناع عنه قد يؤدي إلى نتيجة سلبية خاطئة.

وفي المقابل، لا تعني كل حالات الانزعاج بعد تناول القمح وجود حساسية من الغلوتين، إذ تشير دراسات إلى أن بعض الأشخاص يتفاعلون في الواقع مع مركبات الفركتان الموجودة في القمح، وليس مع الغلوتين نفسه.

5- حلوى ومشروبات البريبايوتك

تحتوي بعض حلوى ومشروبات البريبايوتك على مادة الإينولين، وهي نوع من الألياف ينتمي إلى مجموعة الفركتان، وقد تسبب الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

ورغم أهمية هذه الألياف في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، فإن الإفراط في تناولها، خصوصا عند زيادة استهلاك الألياف بشكل مفاجئ، قد يؤدي إلى تفاقم الغازات والانتفاخ.

عندما لا تكون الغازات هي السبب

وفي حال استمرار الانتفاخ رغم تعديل النظام الغذائي وتجربة الحلول المختلفة، يصبح من الضروري مراجعة طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي.

وتلفت باسريشا إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الانتفاخ ينتج دائما عن تراكم الغازات أو البراز داخل البطن ليس دقيقا في جميع الحالات، خصوصا لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

فقد يكون السبب خللا في التنسيق العصبي والعضلي بين جدار البطن والحجاب الحاجز، يؤدي إلى ارتخاء عضلات الجزء الأمامي من البطن واندفاعه إلى الخارج.