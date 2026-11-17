وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إن نشاط الفيروس المخلوي شتاء يندرج ضمن الأنماط الموسمية المعروفة لانتشار الفيروسات التنفسية، مشددا على ضرورة التمييز بين الزيادة المعتادة وأي ارتفاع غير طبيعي في معدلات الإصابة.

وأوضح عبد الغفار، في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية، أن الوزارة تتابع الموقف الوبائي من خلال منظومة ترصد انتشار الفيروسات التنفسية ومعدلات الإصابة والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.

وأكد أن تقييم الوضع يعتمد على البيانات والمؤشرات الوبائية، لا على ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هل هناك ارتفاع غير معتاد؟

أكد عبد الغفار أن زيادة نشاط الفيروسات التنفسية مع دخول الشتاء أمر معروف من الناحية الوبائية، ولا تعني بالضرورة وجود تفش وبائي أو ارتفاع استثنائي في الإصابات.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع الوضع باستمرار لرصد أي تغيرات غير معتادة والتعامل معها مبكرا.

لماذا يشكل الفيروس خطرا على الأطفال؟

تكمن خطورة الفيروس المخلوي التنفسي على الرضع والأطفال الصغار في طبيعة تكوين جهازهم التنفسي، إذ تكون الممرات الهوائية ضيقة، خصوصا لدى الرضع دون ستة أشهر، ما يجعل الالتهاب أو تجمع الإفرازات والمخاط داخل الشعب الهوائية الدقيقة أكثر تأثيرا في التنفس.

وأوضح عبد الغفار أن الإصابة قد تبدأ بأعراض تشبه نزلات البرد، لكنها قد تتطور لدى بعض الأطفال إلى التهاب الشعب الهوائية الدقيقة أو الالتهاب الرئوي، مع احتمال ظهور صفير في الصدر وتسارع التنفس وانخفاض مستوى الأكسجين.

وتشمل الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الرضع دون ستة أشهر، والأطفال المبتسرين الذين ولدوا قبل اكتمال فترة الحمل، والمصابين بأمراض القلب الخلقية أو الأمراض الرئوية المزمنة، إضافة إلى الأطفال الذين يعانون ضعف المناعة.

وأكد أن الإصابة بالفيروس لا تعني بالضرورة حدوث مضاعفات، إذ تكون الغالبية العظمى من الحالات بسيطة وتتحسن مع الرعاية المناسبة.

علامات تستدعي التدخل الطبي

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة من تجاهل علامات قد تشير إلى تأثر الجهاز التنفسي لدى الطفل، وفي مقدمتها صعوبة التنفس أو تسارعه بصورة ملحوظة، وانكماش الصدر إلى الداخل أثناء التنفس.

وتشمل علامات الخطر أيضا رفض الرضاعة أو تناول السوائل وازرقاق الشفاه، ما يستدعي الحصول على الرعاية الطبية فورا.

كيف نميز بين المخلوي والإنفلونزا؟

أوضح عبد الغفار أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد والإنفلونزا تتشابه إلى حد كبير، وأن الأعراض وحدها لا تكفي دائما لتحديد الفيروس المسبب بصورة قاطعة، وقد يتطلب الأمر إجراء فحوصات مختبرية وفق تقييم الطبيب.

ويبدأ الفيروس المخلوي غالبا برشح واحتقان في الأنف وسعال قد تصاحبه حمى، قبل أن تتطور الحالة لدى بعض الأطفال إلى سرعة التنفس أو صعوبته وصفير في الصدر.

أما نزلات البرد، فتتركز أعراضها غالبا في الجهاز التنفسي العلوي، مثل العطس والرشح واحتقان الأنف والتهاب الحلق، وتكون بسيطة في معظم الحالات.

وفي المقابل، تبدأ الإنفلونزا الموسمية عادة بصورة أكثر حدة ومفاجأة، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في العضلات والجسم وصداع وإجهاد شديد وسعال.

وشدد عبد الغفار على أن هذه السمات ليست قواعد تشخيصية مطلقة، نظرا إلى اختلاف الأعراض من طفل إلى آخر.

إجراءات بسيطة للوقاية

دعا متحدث وزارة الصحة الأسر إلى غسل اليدين بانتظام، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب مخالطة الأطفال للأشخاص الذين يعانون أعراضا تنفسية.

كما نصح بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وعدم إرسال الطفل المصاب إلى الحضانة أو المدرسة للحد من انتقال العدوى.

وحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، موضحا أنها لا تعالج الفيروسات، وأن التعامل مع الفيروس المخلوي يعتمد على الأعراض والحالة الصحية للطفل وفق تقييم الطبيب.

وأكد عبد الغفار عدم وجود داع للذعر من الفيروسات التنفسية الموسمية، مع ضرورة عدم الاستهانة بالأعراض، خصوصا لدى الرضع والأطفال الصغار.