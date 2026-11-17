وحلل الباحثون، بقيادة فريق من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن، بيانات مطالبات التأمين الصحي لنحو 165 ألف شخص. ونُشرت الدراسة إلكترونيا في دورية "نيورولوجي".

فرق محدود بين الجرعتين

في أحد تحليلات الدراسة، بلغ أكبر فرق ذي دلالة إحصائية بين المجموعتين 0.54 نقطة مئوية بعد 25 شهرا من التطعيم. ويعادل ذلك نحو خمس حالات تشخيص أقل لكل ألف شخص في مجموعة اللقاح عالي الجرعة، بحسب تقديرات التحليل.

وظهر الارتباط لدى النساء بصورة أوضح في بعض التحليلات، فيما اختلف توقيت ظهوره ومدته بحسب طريقة تحليل البيانات. وعندما استبعد الباحثون من تلقوا أي لقاح للإنفلونزا خلال العامين السابقين للتطعيم الذي تناولته الدراسة، ضعف الارتباط بدرجة كبيرة.

مقارنة بدراسة سابقة

في عام 2022، وجد فريق يضم عددا من الباحثين أنفسهم أن تلقي لقاح الإنفلونزا ارتبط بانخفاض نسبي قدره 40 بالمئة في خطر الإصابة بألزهايمر على مدى نحو 4 سنوات، مقارنة بعدم التطعيم. وشمل ذلك التحليل نحو 1.9 مليون شخص من الفئة العمرية نفسها.

أما الدراسة المنشورة في "نيورولوجي"، فقارنت اللقاح عالي الجرعة بالجرعة المعتادة. واستندت إلى سجلات صحية سابقة، لذلك قد تفسر بعض الفروق بين المجموعتين جزءا من الارتباط المرصود.

وتبقى فرضية تأخير ظهور أعراض الخرف بحاجة إلى اختبار مباشر، إذ اعتمدت الدراسة على التشخيصات المسجلة في مطالبات التأمين.

وتدرج مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركية اللقاح عالي الجرعة ضمن ثلاثة لقاحات مفضلة لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر للوقاية من الإنفلونزا.

ويحتوي هذا اللقاح على أربعة أمثال كمية المستضد الموجودة في اللقاح المعطل بالجرعة المعتادة.