ورصدت الدراسة، التي نشرتها دورية "سيل"، تآكل هذا الحاجز لدى الفئران، ما جعلها أكثر عرضة للإصابة بعدوى معوية في التجربة.

وفي دراسة منفصلة نشرت هذا العام في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم"، بحث فريق من جامعة برينستون كيف تؤثر الألياف وبعض البروتينات النباتية المقاومة للهضم في المركبات التي تنتجها بكتيريا الأمعاء.

بروتينات تصل إلى القولون

أطلق الباحثون اسم "Prif" على البروتينات المقاومة للهضم التي درسوها. وتعبر هذه البروتينات الأمعاء الدقيقة من دون أن تُهضم بالكامل، فتصل إلى القولون، حيث تستطيع البكتيريا استخدامها مصدرا للغذاء.

وأظهرت التجارب أن هذه البروتينات تعمل مع الألياف على تغيير نواتج استقلاب البكتيريا. فزاد إنتاج بعض المركبات الفينولية المشتقة من الحمض الأميني فينيل ألانين، التي ارتبطت بمؤشرات صحية أفضل، فيما انخفض إنتاج بعض المركبات المشتقة من التيروزين، ومنها كبريتات الفينول وكبريتات بارا كريسول.

وتساعد النتائج على تفسير تأثير مكونات الغذاء النباتي في نشاط بكتيريا الأمعاء. ويحتاج تحديد أثر هذه التغيرات في صحة البشر إلى مزيد من البحث.

بعض المركبات ينتجها الجسم أيضا

وفي دراسة أخرى نشرتها دورية "نيتشر ميتابوليزم" في يونيو 2026، وجد فريق شاركت فيه أبو سليم ورابينوفيتز أن خلايا الثدييات تستطيع إنتاج بعض المركبات التي كان يُعتقد أن منشأها الأساسي بكتيريا الأمعاء.

واستخدم الباحثون تقنيات لتتبع مسار المركبات في تجارب شملت فئرانا وجرذانا وخلايا بشرية مزروعة في المختبر. وأظهرت النتائج أن بعض مركبات الإندول، ومنها إندول-3-لاكتات وإندول-3-أسيتات، يمكن أن تتكوّن من دون تدخل بكتيريا الأمعاء.