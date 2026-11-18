ونشرت دورية "جورنال أوف ثيوريتيكال بيولوجي" الدراسة إلكترونيا، وتوقع النموذج أن يكون تناول مكمل فيتامين "سي" بعد الوجبة بوقت قصير أكثر فاعلية في الحد من تكوّن هذه المركبات، مقارنة بالتوقيتات الأخرى التي اختبرها الباحثون في المحاكاة.

تفاعلات داخل المعدة

توجد النترات بصورة طبيعية في خضراوات ورقية مثل السبانخ، وقد تصل إلى الجسم أيضا عبر مياه الشرب. وتستخدم النترات والنيتريت في معالجة بعض اللحوم.

وتحوّل بكتيريا الفم جزءا من النترات إلى نيتريت. وعندما يصل النيتريت إلى المعدة، يمكن أن يدخل في تفاعلات تعرف باسم "النترزة"، تنتج عنها مركبات تعرف باسم "إن-نيتروزو". ويشتبه في أن بعض هذه المركبات قد يسهم في تطور السرطان.

وحاكى الباحثون انتقال النترات والنيتريت بين اللعاب والمعدة والأمعاء وبلازما الدم. وأخذ النموذج في الحسبان تغير حجم محتويات المعدة ودرجة حموضتها بعد تناول الطعام، إلى جانب تأثير فيتامين "سي" في التفاعلات.

توقيت تناول فيتامين "سي"

أشارت المحاكاة إلى أن فيتامين "سي" الموجود في الطعام، كما في بعض الخضراوات الورقية التي تحتوي أيضا على النترات، قد يحد من تكوّن مركبات "إن-نيتروزو".

وعند اختبار توقيت تناول المكملات، توقع النموذج أن يكون تناولها بعد الوجبة بوقت قصير أكثر فاعلية ضمن الأنماط الغذائية التي درسها الفريق.

وقالت أنيتا لايتون، أستاذة الرياضيات التطبيقية في جامعة واترلو، إن النموذج يتيح دراسة أثر عوامل عدة في هذه التفاعلات، منها توقيت الوجبات ومضادات الأكسدة وظروف المعدة وبكتيريا الفم.

وتقتصر النتيجة على ما توقعه النموذج بشأن تكوّن المركبات أثناء الهضم. ولم تختبر الدراسة ما إذا كان تناول مكملات فيتامين "سي" بعد الوجبات يخفض معدلات الإصابة بالسرطان لدى البشر.