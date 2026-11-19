ونشرت دورية "ساينس ترانسليشنال ميديسن" الدراسة في 9 سبتمبر 2026. وركزت التجربة على قياس حركة السائل الدماغي النخاعي، ولم تقس كمية الفضلات التي تخلص منها الدماغ.

حركة السائل أثناء النوم

السائل الدماغي النخاعي سائل شفاف يحيط بالدماغ والحبل الشوكي. ويساعد على نقل المغذيات والتخلص من الفضلات الناتجة عن نشاط الخلايا.

واستند الفريق، الذي يضم باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى نتائج دراسة نشرت عام 2019، رصدت ارتباط موجات تدفق هذا السائل بالموجات الكهربائية البطيئة أثناء النوم.

وبما أن تجارب سابقة أظهرت أن تشغيل أصوات في توقيت محدد قد يعزز هذه الموجات الكهربائية، اختبر الباحثون ما إذا كان التحفيز الصوتي قادرا أيضا على تعزيز حركة السائل.

واستخدم الفريق نبضات من "الضوضاء الوردية"، استمرت كل منها 50 مللي ثانية. وتبرز في هذا النوع من الضوضاء الترددات المنخفضة، ما يمنحه صوتا هادئا يشبه هطول المطر المتواصل.

نبضات بتوقيت دقيق

راقب الباحثون النشاط الكهربائي لأدمغة المتطوعين أثناء النوم باستخدام تخطيط كهربية الدماغ، بالتزامن مع التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لرصد حركة السائل الدماغي النخاعي.

وتداخلت المجالات المغناطيسية لجهاز التصوير مع تسجيل الإشارات الكهربائية، فطور الفريق طريقة لإزالة التشويش في أقل من 100 مللي ثانية. كما طور خوارزمية تتنبأ بموعد ذروة الموجة البطيئة التالية، لتعويض التأخر الناجم عن معالجة الإشارات وتشغيل النبضة الصوتية في اللحظة المناسبة.

وأظهرت التجربة أن النبضات زادت سعة الموجات الكهربائية البطيئة، وأن موجات تدفق السائل ازدادت عندما تزامنت الأصوات مع ذروة تلك الموجات، من دون إيقاظ المتطوعين. ورصد التصوير أيضا تغيرات في الأوعية الدموية تشير إلى أن انقباضها واتساعها قد يساعدان على دفع السائل، في آلية تشبه عمل المضخة.

صلة محتملة بأبحاث ألزهايمر

يرتبط تراكم بروتينات مثل الأميلويد وتاو في الدماغ بمرض ألزهايمر، ما يدفع الباحثين إلى دراسة آليات التخلص من الفضلات أثناء النوم. ويخطط الفريق لاختبار ما إذا كان تعزيز حركة السائل يحسن جودة النوم، وما إذا كان يمكن أن يساعد المصابين بألزهايمر أو بأمراض أخرى تتسم بتراكم بروتينات ضارة. ولم تختبر التجربة أثر التقنية في تراكم هذه البروتينات أو في الوقاية من المرض.