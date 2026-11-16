وشملت الاضطرابات بنوك "تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"كابيتال وان" و"ويلز فارغو"، إلى جانب تطبيق "زيل" لتحويل الأموال.

وسجل موقع "Downdetector" المتخصص في رصد أعطال الخدمات أكثر من 3300 بلاغ بشأن مشكلات في خدمات بنك "تشيس"، ونحو 1400 بلاغ بشأن بنكي "بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو".

وأفاد مستخدمون بصعوبة الوصول إلى معلومات مصرفية أساسية، من بينها أرصدة الحسابات، فضلاً عن تعذر استخدام التطبيقات المصرفية وإجراء بعض المعاملات.

وقال متحدث باسم بنك "تشيس" في تصريحات صحفية إن خللا فنيا تسبب في استغراق بعض المعاملات وقتا أطول من المعتاد لإتمامها، مؤكدا أن العملاء لا يزال بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم وأموالهم.

وأضاف: "نعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

كما أقر البنك بالمشكلة عبر حساب الدعم التابع له على منصة "إكس"، داعيا العملاء إلى المحاولة مجددا في وقت لاحق، ومعتذرا عن الإزعاج الناجم عن الاضطرابات.

ولم يتضح على الفور سبب الأعطال التي طالت الخدمات المصرفية، والتي جاءت بعد أيام من اضطرابات واسعة شهدتها خدمات شركة "مايكروسوفت"، وأثرت في الاتصالات الإلكترونية لدى مؤسسات حكومية وشركات لأكثر من 24 ساعة.