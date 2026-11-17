فقد كشفت دراسة حديثة نشرتها دورية "هيريتيدج ساينس"، أن هذا الاكتشاف أثار تساؤلات حول دقة تحديد أعمار الرفات البشرية، بعدما بدت الهياكل العظمية أقدم من المباني التي احتضنتها بقرون.

وبحسب الدراسة، فإن السبب قد يرتبط بتأثير غير متوقع للنظام الغذائي، خصوصا استهلاك أسماك المياه العذبة، الذي يمكن أن يغير نتائج التأريخ بالكربون المشع، وهو ما يعرف باسم "تأثير الخزان".

وحلل الباحثون من جامعة جنوب الدنمارك ومركز أبحاث النظائر، عظام نحو 27 شخصا عاشوا خلال العصور الوسطى، واكتشفوا أن 6 عينات أظهرت أعمارا غير منطقية تاريخيا.

تأثير الخزان

في إحدى الحالات التي جرت دراستها، بدا هيكل عظمي مدفون في مدينة سفيندبورغ أقدم من الدير الذي احتضنه بنحو قرن، مما دفع العلماء إلى إعادة فحص نتائج التأريخ.

وتعتمد تقنية التأريخ بالكربون المشع على قياس مستويات نظير "الكربون 14" داخل العظام، ومقارنتها بالمستويات التاريخية المعروفة في الغلاف الجوي، لتحديد عمر العينات الأثرية.

ومن المعروف أن "الكربون 14" يتكون عند تفاعل الأشعة الكونية مع النيتروجين الجوي، ثم ينتقل إلى النباتات عبر عملية البناء الضوئي، ومنها إلى الحيوانات والبشر عبر السلسلة الغذائية.

وعند موت الكائنات الحية يتوقف امتصاص الكربون الجديد، وتنخفض مستويات "الكربون 14" في أجسامها تدريجيا نتيجة التحلل الإشعاعي الطبيعي بمرور الزمن.

إلا أن المشكلة، وفق العلماء، تظهر لدى الأشخاص الذين يعتمدون على الأسماك بكثرة في غذائهم، بسبب اختلاف نسب نظائر الكربون بين المياه العذبة والغلاف الجوي، وهو ما أطلق عليه الخبراء "تأثير الخزان".

ووفق الدراسة، قد تحتوي بعض الأنهار على "كربون 14" أقل بنحو 15 بالمئة مقارنة بالغلاف الجوي، مما يجعل عظام مستهلكي أسماكها تبدو أقدم من عمرها الحقيقي.

الأسماك تكشف سر العظام

فحص الباحثون سمكة تنتمي إلى نهر الراين، واكتشفوا أنها تبدو أقدم من كائن بري آخر عاش في الفترة الزمنية نفسها بنحو 1300 سنة، وذلك بسبب اختلاف مستويات الكربون الموجود في عظام كل منهما.

لكن العلماء أكدوا أنه لا يمكن اعتماد هذا الفارق لتصحيح جميع العينات، لأن "تأثير الخزان" في المياه العذبة متغير بدرجة كبيرة، وقد يتراوح بين صفر وألف سنة، وفقا للظروف.

وكشفت التحليلات عن ارتفاع مستويات نظير "النيتروجين 15" في العينات الست التي جرى فحصها، وهو مؤشر يرتبط بالنظم البيئية المائية، ويدعم فرضية اعتماد أصحاب الهياكل على الأسماك غذاء رئيسيا.

وفي الوقت نفسه، يرى الباحثون أن الظاهرة لا تقتصر على الدنمارك، إذ استشهدوا بموقع أثري في منطقة البلقان بدت فيه العظام البشرية أقدم بنحو 500 سنة من سهام عظمية أخرى تعود إلى الحقبة ذاتها.

لذلك يوصي الباحثون بقياس مستويات نظير "النيتروجين 15" في العظام الأثرية، خاصة تلك التي تعود إلى العصور الوسطى، مع استخدام نماذج تصحيحية تساعد على تحديد أعمارها الحقيقية بدقة أكبر.