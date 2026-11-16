وبحسب بيانات أوردتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، استنادا إلى أبحاث معهد "تشايلدلايت" المتخصص في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ارتفع عدد البلاغات المرتبطة بمواد استغلال الأطفال المنتجة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي من نحو 4700 بلاغ عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف بلاغ عام 2025، بزيادة تتجاوز 8400 بالمئة.

وتعكس هذه القفزة اتساع حجم المشكلة التي تواجه السلطات والمنصات الرقمية، وإن كان الباحثون يشيرون إلى أن تحسن أدوات الرصد والإبلاغ قد يفسر جزءا من هذا الارتفاع، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأرقام مقياسا مباشرا للزيادة الفعلية في عدد الضحايا.

كيف تتحول الصور العادية إلى وسيلة ابتزاز؟

تبدأ بعض الحالات بصورة عادية ينشرها طفل أو مراهق على حسابه الشخصي، قبل أن يستخدمها آخرون لإنتاج محتوى جنسي مفبرك يبدو وكأنه حقيقي.

وقد تُستخدم هذه الصور لتهديد الطفل بنشرها بين زملائه أو أفراد أسرته، أو لإجباره على إرسال صور أخرى أو الاستجابة لمطالب المعتدي.

ولا يقتصر الخطر على الغرباء، إذ رصد المركز الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين حالات استخدم فيها زملاء دراسة تقنيات التلاعب بالصور لإنتاج محتوى مسيء لأطفال يعرفونهم.

وتكمن خطورة هذه الممارسات في أن إثبات زيف الصورة لا يلغي بالضرورة آثارها النفسية والاجتماعية، خصوصا عندما تنتشر بين الأصدقاء أو داخل المدرسة.

ماذا تكشف الأرقام؟

تستند أرقام معهد "تشايلدلايت"، التابع لجامعة إدنبرة، إلى بلاغات تلقتها جهات أميركية مختصة بحماية الأطفال، بينها بلاغات قدمتها شركات التكنولوجيا.

لكن هناك تمييزا مهما، فالبلاغات التي تجاوزت 400 ألف في عام 2025 لا تمثل جميعها صورا مفبركة مؤكدة، بل تشمل أشكالا مختلفة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستغلال الجنسي للأطفال، ومحاولات إنتاج محتوى مسيء.

وبحسب المركز الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين، تضمنت بلاغات عام 2025 أكثر من 182 ألف حالة مرتبطة بحيازة مواد استغلال جنسي مولدة بالذكاء الاصطناعي أو إنتاجها أو محاولة إنتاجها.

كما صنف المركز أكثر من 158 ألف صورة ومقطع فيديو باعتبارها مواد استغلال جنسي مولدة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2025.

وتؤكد هذه الفروق ضرورة عدم الخلط بين عدد البلاغات وعدد الصور أو الأطفال المتضررين، إذ قد يتضمن البلاغ الواحد أكثر من مادة، كما يمكن أن تتكرر الإشارة إلى الواقعة نفسها.

صور مفبركة.. وأضرار حقيقية

تؤكد مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية (IWF) أن خطورة المحتوى لا تتوقف عند كونه حقيقيا أو مصطنعا.

ففي النصف الأول من عام 2026، رصدت المؤسسة 6310 صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تستوفي التعريف القانوني البريطاني لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال، بزيادة تقارب 40 بالمئة على إجمالي الصور المماثلة التي رصدتها خلال عام 2025 بأكمله.

وتحذر المؤسسة من أن التطور السريع في أدوات إنتاج الصور والفيديو يجعل المحتوى المفبرك أكثر واقعية، ويزيد صعوبة اكتشافه والتعامل معه.

كما أن استخدام صور أطفال حقيقيين لإنتاج محتوى جنسي مفبرك قد يعرّضهم لأذى متكرر كلما أعيد تداول الصور أو تعديلها، حتى لو لم تكن هناك واقعة اعتداء جسدي مرتبطة بالمحتوى الأصلي.

هل تستطيع القوانين ملاحقة التكنولوجيا؟

تواجه السلطات تحديا مزدوجا يتمثل في ملاحقة المعتدين ومنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى المسيء من الأساس.

وتطالب مؤسسات حماية الأطفال شركات التكنولوجيا باختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل إتاحتها، وتعزيز وسائل منع إنتاج المواد المحظورة، وتسريع الاستجابة لبلاغات الضحايا.

لكن المشكلة تتجاوز مسؤولية الشركات، إذ تختلف التشريعات بين الدول، بينما يمكن تداول المحتوى عبر منصات وخدمات تعمل خارج الحدود الوطنية.

ويدعو معهد "تشايلدلايت" الحكومات إلى التعامل مع الاستغلال الجنسي للأطفال باعتباره أزمة صحة عامة قابلة للوقاية، بدلا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر.

كيف يمكن حماية الأطفال؟

تشدد المؤسسات المتخصصة على أهمية توعية الأطفال بمخاطر مشاركة الصور الشخصية، ومراجعة إعدادات الخصوصية، وعدم الاستجابة للتهديدات أو مطالب الابتزاز.

وفي حال اكتشاف صورة مفبركة مسيئة، يُنصح بإبلاغ المنصة والجهات المختصة، والاحتفاظ بأدلة التهديد مثل الرسائل والروابط، دون إعادة تداول المحتوى الجنسي نفسه، مع توفير الدعم النفسي للطفل.

وتبقى المسؤولية الأساسية على المعتدين والجهات القادرة على منع إساءة استخدام التكنولوجيا، لا على الأطفال الذين تُستغل صورهم.

وتكشف الأرقام الأخيرة أن التحدي لم يعد مقتصرا على حماية الصور الحقيقية من التسريب، بل امتد إلى حماية الأطفال من صور لم تُلتقط أصلا، لكنها قد تسبب أضرارا حقيقية يصعب محوها.