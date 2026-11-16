للمرة الأولى، شاهد الباحثون اختفاء تدريجيا لكوكب خارج المجموعة الشمسية، بعدما ظل يعبر أمام نجمه الأم على مدى سنوات.

وبحسب ما نشرته مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن الكوكب الغامض، المسمى "TOI-2535b"، وينتمي إلى فئة "المشتري الحار"، اختفى فجأة أمام التلسكوبات.

ولكن المفاجأة لم تكن في الاختفاء، بل في اكتشاف العلماء وجود "رفيق خفي"، يتسبب التجاذب الثقالي بينه وبين الكوكب في تغيير مداريهما باستمرار وبصورة معقدة.

يشار إلى أن هذه الفئة تضم الكواكب العملاقة الغازية التي تدور بالقرب من نجومها، وتتعرض لدرجات حرارة مرتفعة للغاية.

والتجاذب الثقالي هو قوة الجاذبية المتبادلة بين جسمين، حيث يجذب كل منهما الآخر، وتزداد هذه القوة بزيادة كتلتيهما وتقل بزيادة المسافة بينهما.

نجم قزم برتقالي

يدور الكوكب المختفي حول النجم (TOI-2535)، وهو من النجوم القزمة البرتقالية، ويبعد 1100 سنة ضوئية عن الأرض، ويبلغ عمره 9.7 مليار سنة.

وبحسب التقديرات، فإن كتلة الكوكب تقترب من كتلة المشتري، لكنه يدور قريبا جدا من نجمه، ويستغرق إكمال دورة مدارية واحدة أكثر قليلا من 8 أيام.

واكتشف العلماء الكوكب في عام 2019، باستخدام القمر الاصطناعي "تيس" التابع لوكالة ناسا.

وتُعرف طريقة رصده باسم "تقنية العبور"، حيث يمر الكوكب أمام نجمه ويحجب جزءا من ضوئه، فتظهر إشارة تكشف عن وجوده.

وخلال نحو 7 سنوات من المراقبة، لاحظ الباحثون تغير موقع عبور الكوكب أمام نجمه، بعدما انتقل من منتصف القرص النجمي إلى مناطق أعلى منه بشكل تدريجي.

ومع استمرار تغير مساره، أصبح الكوكب يلامس حافة قرص نجمه أثناء العبور، قبل أن يختفي تماما عن مجال الرؤية في مارس 2026.

رفيق خفي يغير مسار الكوكب

كشف العلماء أن السبب وراء اختفاء الكوكب هو وجود كوكب آخر رفيق له، ويرتبط معه ب "التجاذب الثقالي".

ويدفع هذا التجاذب الكوكبين إلى مدارات مائلة تتسم بالتذبذب، وهي مسارات تختلف عن المدارات المعروفة أو التقليدية.

وبحسب الباحثين، قد تستغرق دورة التذبذب المداري ما بين 30 و50 عاما، وهو ما يغير زاوية رؤية الكوكبين باستمرار أثناء مرورهما أمام النجم، ويؤدي إلى ظهورهما واختفائهما.

ويوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا، صامويل يي، أن الكواكب في مجموعتنا الشمسية تدور ضمن مستوى واحد تقريبا، ولكن بفروق محدودة في الميل المداري.

وأضاف: "إلا أن الكوكبين المكتشفين يمتلكان اختلافا في ميل مداريهما لا يقل عن خمس درجات، وهو أكبر من معظم الأنظمة الكوكبية متعددة الكواكب".

ويرجح الباحثون أن الكوكبين انتقلا إلى موقعيهما الحاليين من خلال قرص الكواكب الأولي، لكن الآلية التي تسببت في ميل مداريهما الكبير ما تزال غير مفهومة حتى الآن.