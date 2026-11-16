وتُعد هذه الطائرة أول طائرة كهربائية صينية الصنع من فئة 10 أطنان، مما يمثل خطوة مهمة في مساعي الصين نحو الطيران الإقليمي المستدام.

ووفقا للتقارير، فقد أقلعت الطائرة في رحلتها المأهولة الأولى في 14 نوفمبر 2026 من مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وحلّقت بقيادة طاقم ضم طيارين ومهندس اختبارات طيران في الأجواء لمدة 16 دقيقة و38 ثانية بنجاح تام.

وتأتي هذه الرحلة تتويجاً لسلسلة من 19 رحلة تجريبية ذاتية القيادة (غير مأهولة) أجرتها الطائرة منذ تحليقها الأول في 2 فبراير 2026.

وبحسب تقارير، فقد تم تطوير الطائرة بشراكة جمعت بين شركة "كوماك" وعملاق صناعة البطاريات الصيني CATL وجامعة شنغهاي جياو تونغ.

مواصفات الطائرة: