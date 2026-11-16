أعلنت شركة الطائرات التجارية الصينية "كوماك" COMAC عن نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لطائرتها التجارية الكهربائية بالكامل من طراز "CE-25A".
وتُعد هذه الطائرة أول طائرة كهربائية صينية الصنع من فئة 10 أطنان، مما يمثل خطوة مهمة في مساعي الصين نحو الطيران الإقليمي المستدام.
ووفقا للتقارير، فقد أقلعت الطائرة في رحلتها المأهولة الأولى في 14 نوفمبر 2026 من مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وحلّقت بقيادة طاقم ضم طيارين ومهندس اختبارات طيران في الأجواء لمدة 16 دقيقة و38 ثانية بنجاح تام.
وتأتي هذه الرحلة تتويجاً لسلسلة من 19 رحلة تجريبية ذاتية القيادة (غير مأهولة) أجرتها الطائرة منذ تحليقها الأول في 2 فبراير 2026.
وبحسب تقارير، فقد تم تطوير الطائرة بشراكة جمعت بين شركة "كوماك" وعملاق صناعة البطاريات الصيني CATL وجامعة شنغهاي جياو تونغ.
مواصفات الطائرة:
- السعة: تتسع لـ 19 راكبا.
- الوزن الأقصى للإقلاع: 10 أطنان مترية.
- نظام الدفع: تعتمد على نظام دفع كهربائي موزع بمراوح أنبوبية مثبتة على طول الأجنحة.
- الأداء: تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة على ارتفاع تحليق يبلغ 2,400 متر.
- مدى الطيران: يصل إلى 400 كيلومتر، مما يجعلها مثالية للرحلات القصيرة بين المدن.