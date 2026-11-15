ويجمع العقار الجديد، الذي يحمل اسم "كاغريسيما"، بين مادتين دوائيتين هما "سيماغلوتايد"، المادة الفعالة المستخدمة في حقن "أوزمبيك" لعلاج السكري و"ويغوفي" لإنقاص الوزن، و"كاغريلينتايد"، وهو دواء يعمل على تثبيط الشهية.

وطورت شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك" هذا العلاج المزدوج، الذي ولا يزال يخضع للتجارب السريرية لتقييم فعاليته وسلامته.

دراسة شملت 309 أشخاص في 5 دول

نشرت أحدث نتائج التجارب السريرية في المجلة العلمية "The Lancet Diabetes & Endocrinology"، وشملت 309 بالغين من كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واستمرت الدراسة لأكثر من 68 أسبوعا، اختبر خلالها الباحثون جرعتين مختلفتين من عقار "كاغريسيما"، تعطى كل منهما عن طريق الحقن مرة واحدة أسبوعيا.

ووزع المشاركون عشوائيا على ثلاث مجموعات، بواقع ثلث المشاركين تقريبا في كل مجموعة.

وكان متوسط وزن المشاركين عند بداية الدراسة 109.5 كيلوغرام، ولم يكن أي منهم مصابا بداء السكري.

وتوزعت المجموعات على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: تلقت حقنا أسبوعية بجرعة 1.7 ميليغرام من "كاغريسيما".

- المجموعة الثانية: تلقت حقنا أسبوعية بجرعة أقل بلغت 1 ميليغرام.

- المجموعة الثالثة: تلقت حقنا وهمية لا تحتوي على المادة الدوائية الفعالة، للمقارنة مع المجموعتين الأخريين.

كما تلقى جميع المشاركين إرشادات بشأن اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية.

وكانت إحدى النتائج اللافتة في الدراسة أن المشاركين الذين تلقوا الجرعة الأقل من العقار فقدوا وزنا أكبر قليلا مقارنة بمن تلقوا الجرعة الأعلى، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ففي التحليل الذي اقتصر على المشاركين الذين أكملوا الدراسة، أظهرت النتائج أن:

- الأشخاص الذين تلقوا جرعة 1 ميليغرام فقدوا في المتوسط 21 بالمئة من وزن أجسامهم.

- الأشخاص الذين تلقوا جرعة 1.7 ميليغرام فقدوا نحو 20.7 بالمئة من وزن أجسامهم.

- الأشخاص الذين تلقوا الحقن الوهمية فقدوا نحو 2 بالمئة من أوزانهم، مع اتباع الإرشادات المتعلقة بالغذاء والرياضة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الجرعات المنخفضة من العلاج المزدوج قد تكون قادرة على تحقيق انخفاض كبير في الوزن.

وكشفت الدراسة أيضا عن نتائج مشجعة بشأن نسبة الأشخاص الذين استجابوا للعلاج، فقد تمكن نحو 95 بالمئة من المشاركين الذين تلقوا "كاغريسيما" من خسارة ما لا يقل عن 5 بالمئة من وزن أجسامهم.

في المقابل، لم تتجاوز هذه النسبة 33.4 بالمئة بين المشاركين الذين استخدموا الحقن الوهمية.

والأكثر لفتا للانتباه أن نحو نصف المشاركين الذين تلقوا العلاج الجديد نجحوا في فقدان ما لا يقل عن 20 بالمئة من وزن أجسامهم.

ولم تقتصر فوائد العلاج التي رصدتها الدراسة على انخفاض الوزن، بل شملت أيضا تراجعا ملحوظا في محيط الخصر، إذ انخفض محيط خصر المشاركين الذين تلقوا "كاغريسيما" بمعدل 17 سنتيمترا.

الباحثون: الجرعات المنخفضة قد تكون فعالة أيضا

قال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلى إمكانية تحقيق فوائد كبيرة في إنقاص الوزن حتى عند استخدام جرعات منخفضة من عقار "كاغريسيما".

لكنهم شددوا على أن التجارب السريرية لا تزال مستمرة، وأن النتائج تحتاج إلى تأكيد من خلال دراسات إضافية تشمل أعدادا أكبر من المشاركين ومجموعات سكانية أكثر تنوعا.

وأوضحوا أن توسيع نطاق التجارب ضروري للتأكد من إمكانية تعميم النتائج على فئات مختلفة من الأشخاص.

كيف يعمل عقار "كاغريسيما"؟

يعتمد العلاج الجديد على الجمع بين مادتين تعملان بآليتين مختلفتين لتنظيم الشهية والشعور بالشبع، وهما "كاغريلينتايد" و"سيماغلوتايد".

وتعمل المادة الأولى عن طريق محاكاة تأثير هرمون "الأميلين"، الذي ينتجه البنكرياس بصورة طبيعية.

ويساعد هذا الهرمون في تنظيم الشهية، والتحكم في سرعة إفراغ المعدة، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ومن خلال محاكاة تأثير الأميلين، يسهم العقار في تقليل الرغبة في تناول الطعام وتعزيز الشعور بالشبع.

أما "سيماغلوتايد"، فيعمل عن طريق محاكاة هرمون طبيعي تنتجه الأمعاء يسمى "GLP-1"، أو الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1.

ويعمل هذا الهرمون على تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع، ما يسهم في تقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص.