وأوضحت الهيئة في بيانها أن المخالفة تتعلق بخاصية "الحصول على اقتراحات من معرض الصور" المتاحة منذ 2023، والتي تعرض على المستخدم أثناء تصفحه التطبيق صورا ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها. وبحسب الهيئة، كان "فيسبوك" يطلب الوصول إلى معرض الصور من خلال إذن واحد يشمل التطبيق بأكمله، تسبقه عبارة عامة هي "تفعيل ميزات أخرى"، من دون أن يوضح للمستخدم أن هذا الإذن يسمح أيضا باستخدام محتويات معرض صوره لتقديم اقتراحات للنشر.

من جانبه، قال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة "تختلف بشدة مع الهيئة بشأن تقييمها للوقائع وتفسيرها للقانون، وترى أن قيمة الغرامة غير متناسبة"، مضيفا أنها تعتزم استئناف القرار.

وبحسب "ميتا"، "يتعين على المستخدمين منح الإذن على أجهزتهم قبل أن تتمكن من العمل، ويمكنهم تعديل هذا الإذن في أي وقت من خلال الإعدادات".

وبات على "ميتا"، وفق الهيئة، "طلب الموافقة على هذه الخاصية بشكل منفصل ومحدد، وشرح الغرض منها بوضوح للمستخدمين، وتوضيح أنها تتطلب الوصول إلى معرض الصور، وكيفية تعطيلها".

وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار عند تحديد قيمة الغرامة "العدد الكبير للأشخاص المعنيين"، وهم نحو 20 مليون مستخدم لأندرويد في إيطاليا، ومدة المخالفة التي "لا تزال مستمرة بالنسبة إلى من لم يحدثوا التطبيق ومن سبق أن منحوا النظام الإذن"، فضلا عن "قلة تعاون ميتا خلال التحقيق".

غرامة قياسية

وتعد الغرامة الجديدة من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة. وتعادل قيمتها نحو 0.4 بالمئة من الإيرادات السنوية للمجموعة، التي بلغت 201 مليار دولار في 2025، فيما بلغ صافي أرباحها 60.5 مليار دولار.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أمر قاض في ولاية نيومكسيكو شركة "ميتا" بدفع 25 مليار دولار في قضية خلص فيها القضاء إلى مسؤولية الشركة عن تضليل مستخدميها في الولاية بشأن كيفية استخدام بياناتهم، في قضية مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

ووصفت "ميتا" تلك العقوبة بأنها "ضريبة" على حرية التعبير. كما غرمت إيطاليا شركة "أمازون" عام 2021 بأكثر من 1.1 مليار يورو لمخالفتها قانون المنافسة، قبل أن تخفض الغرامة إلى 752 مليون يورو إثر الطعن فيها.