وظهرت من بين الغيوم بعدما عبرت القارة في مسار هبوطها، واستقرت عموديا بين ذراعين آليتين فوق منصة الإطلاق رقم 2، والتقطتها أذرع ميكانيكية عملاقة في الجو في الموقع نفسه الذي انطلقت منه قبل 22 ساعة، وهو المشهد الختامي الذي تطلع إليه مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك وفريقه، وكانت المرة الأولى التي تلتقط فيها الشركة "ستارشيب" أثناء عودتها من الفضاء.

لكن انفجار صاروخ دفع المرحلة الأولى بعد وقت قصير من إطلاقه الجمعة من تكساس حال دون تحقيق هدف استعادة جزأي الصاروخ والمركبة معا، وظل الحطام في خليج المكسيك داخل منطقة جرى تحديدها بعوامات، بينما هبطت المركبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي تتخذ شكلا انسيابيا يشبه الرصاصة، بشكل عمودي في منصة الإطلاق.

إنجاز "إعادة الاستخدام"

ويمثل نجاح العملية محطة بارزة في مساعي قطاع الفضاء منذ عقود لتطوير منظومات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، ما قد يخفض تكاليف المهمات بدرجة كبيرة ويتيح تنفيذ عمليات إطلاق بوتيرة أعلى.

وكانت هذه الرحلة التجريبية الخامسة عشرة لأكبر وأقوى منظومة صاروخية في العالم.

وأكملت "ستارشيب"، التي تحمل المنظومة الصاروخية اسمها، 14 دورة حول الأرض ووضعت في المدار 26 قمرا اصطناعيا ضمن شبكة "ستارلينك" التابعة لماسك لتوفير الإنترنت، خلال رحلة استغرقت 22 ساعة.

وكانت عملية التقاط "ستارشيب" أشد تعقيدا من التقاط المرحلة المعززة التي نجحت "سبيس إكس" في استعادتها ثلاث مرات سابقا، إذ هبطت "ستارشيب" من ارتفاع أعلى بكثير وبسرعة أكبر بكثير.

وقالت جيسي أندرسون، وهي مسؤولة في برنامج "ستارشيب"، قبيل العملية إن نجاحها سيثبت أن بالإمكان استعادة مركبة إطلاق مدارية بالكامل عند منصة إطلاقها.

ورسم مهندسو "سبيس إكس" مسار العودة بحيث تمر المركبة فوق مناطق صحراوية قليلة السكان وعدد من البلدات، قبل أن تنفذ انعطافة واسعة حول مدن وادي ريو غراندي في تكساس وتقترب من موقع الهبوط من الشرق.

وقال لارس بلاكمور، وهو مهندس بارز في الشركة، قبيل العودة: "للعودة إلى الساحل الشرقي لتكساس، لا بد من التحليق فوق القارة بأكملها.

وهذا يعني حتما التحليق فوق اليابسة، وقد أمضينا وقتا طويلا في تحديد المسار الأكثر أمانًا". وأوضح أن فريق التحكم لا يستطيع التدخل لمدة 21 دقيقة خلال التحليق فوق اليابسة، مضيفًا: "سنحبس أنفاسنا طوال تلك الفترة".

إخفاق المرحلة المعززة

وكان مقررا أن تشهد الرحلة استعادة مركبة "ستارشيب" والمرحلة الصاروخية المعززة "سوبر هيفي"، لكن محاولة استعادة المرحلة المعززة أُلغيت الجمعة إثر خلل تقني أثناء هبوطها؛ فحُوّل مسارها نحو خليج المكسيك قبالة موقع الإطلاق، ودمرت نفسها تلقائيا في كرة من اللهب قبل أن ترتطم بالمياه.

ولا تزال "سوبر هيفي" بحاجة إلى مزيد من الضبط.

وصُمّمت بعض نسخ "ستارشيب" لوضع أقمار اصطناعية للإنترنت ومراكز بيانات في المدار، فيما ستُخصص نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وتعول وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على "ستارشيب" لتكون مركبة هبوط على سطح القمر ضمن برنامج "أرتيميس". وهنّأ مدير الوكالة جاريد آيساكمان "سبيس إكس" الجمعة على "إطلاق مذهل آخر"، من دون الإشارة إلى إخفاق استعادة المرحلة المعززة.

وأحدث ماسك، أغنى شخص في العالم، تحولا في قطاع الفضاء بصواريخ "فالكون" القابلة لإعادة الاستخدام جزئيا، والتي تُستخدم بانتظام لإطلاق أقمار اصطناعية ونقل روّاد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

لكن مشروع "ستارشيب" شهد تأخيرات مع سعي الشركة إلى معالجة تحديات هندسية، من بينها نقل الوقود إلى المركبة في المدار، وهي عملية لم تجد لها الشركة حلا بعد وتُعدّ ضرورية لأي رحلة إلى القمر أو المريخ.

وتستثمر "سبيس إكس" بكثافة في توسيع قدراتها على الإنتاج والإطلاق، بعدما جمعت نحو 85.7 مليار دولار لدى طرح أسهمها في البورصة في يونيو.

وخلال جولة الجمعة في مصنع الشركة البالغة مساحته 93 ألف متر مربع في "ستاربيس"، قال مسؤولون في "سبيس إكس" للصحافيين إن الشركة باتت قادرة على إنتاج مركبة فضائية كل أسبوعين ومرحلة صاروخية معززة كل 4 أسابيع.