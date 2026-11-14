أجرى باحثون من جامعتي غوتنبرغ السويدية وكوبنهاغن الدنماركية مراجعة شاملة للأدلة العلمية المتاحة، نُشرت في مجلة "Science"، بهدف استكشاف ما إذا كانت الأدوية المستخدمة لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني قادرة على المساعدة في الحفاظ على الوظائف الإدراكية لدى فئات أخرى من المرضى.

وتؤثر الأدوية التي تعمل على مستقبلات هرمون "GLP-1" مثل "سيماغلوتايد" و"تيرزيباتايد" في عمليات بيولوجية مرتبطة بكل من التمثيل الغذائي ووظائف الدماغ.

وأشارت التجارب التي أجريت على الحيوانات إلى أن هذه الأدوية قد تؤثر في التعلم والذاكرة، لكن الدراسات التي شملت البشر أظهرت نتائج متباينة وغير متسقة.

وربطت تحليلات السجلات الصحية للمرضى بين استخدام أدوية "GLP-1" وانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وترى ستينا بورشرز، الباحثة الرئيسية في المراجعة العلمية والمرتبطة بكلتا الجامعتين، أن تحديد المرضى المناسبين وتوقيت بدء العلاج سيكونان عاملين حاسمين.

وقالت بورشرز: "نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هذه العلاجات قادرة على مساعدة الأشخاص المصابين بالسمنة أو السكري في الحفاظ على قدراتهم الإدراكية، خصوصا إذا بدأ العلاج قبل أن تصبح المشكلات الإدراكية راسخة. ومن المهم أيضا تحديد المرضى الذين قد يستفيدون من هذه العلاجات".

كيف تؤثر علاجات التمثيل الغذائي في الدماغ؟

يتمثل أحد الأسئلة الأساسية التي لم يجد العلماء إجابة عنها حتى الآن في تحديد مصدر الفوائد الإدراكية المحتملة لهذه الأدوية.

فهل تنتج هذه الفوائد عن تأثير مباشر للأدوية في الدماغ، أم عن التحسن الذي تحدثه في صحة التمثيل الغذائي، أم عن مزيج من العاملين؟

فمن ناحية، قد يسهم تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم والعمليات الأيضية الأخرى في دعم وظائف الدماغ بصورة غير مباشرة.

ومن ناحية أخرى، قد تؤثر الإشارات البيولوجية المرتبطة بهرمون "GLP-1" بصورة أكثر مباشرة في العمليات العصبية داخل الدماغ.

ويرى الباحثون أن التمييز بين هذه الآليات المختلفة قد يساعد في تحديد التأثيرات الأكثر أهمية للحفاظ على الوظائف الإدراكية.

ويعتقد كريستوفر كليمنسن، الباحث الرئيسي المشرف على المراجعة العلمية ورئيس مجموعة بحثية في جامعة كوبنهاغن، أن التطور المتسارع في أدوية علاج السمنة يوفر فرصة جديدة لفهم هذه العلاقات المعقدة.

وقال كليمنسن: "أصبحت أدوية السمنة أكثر تطورا وتعقيدا، ما يتيح فرصا جديدة لفهم كيفية تأثير تنظيم التمثيل الغذائي في وظائف الدماغ. من خلال الفصل بين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأدوية في الدماغ، قد نتمكن في نهاية المطاف من تطوير علاجات تستهدف بصورة محددة الحفاظ على الوظائف الإدراكية".

الخطوة التالية نحو حماية صحة الدماغ

دعا الباحثون إلى إجراء تجارب سريرية جديدة تقيس الذاكرة وغيرها من القدرات الإدراكية منذ بداية العلاج، بدلا من الاكتفاء بتقييمها في مراحل لاحقة، حسبما ذكر موقع "scitechdaily" العلمي.

ويمكن لهذه الدراسات أن تساعد في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة، أبرزها:

- هل تستطيع أدوية علاج السمنة الحفاظ على الوظائف الإدراكية بالفعل؟

- ما الفئات الأكثر احتمالا للاستفادة من هذه الأدوية؟

- هل يؤدي بدء العلاج قبل ظهور الصعوبات الإدراكية إلى نتائج أفضل؟

- هل تعود الفوائد المحتملة إلى التأثير المباشر في الدماغ أم إلى تحسين الصحة الأيضية؟

وحذر الباحثون من ضرورة الموازنة بين الفوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة لاستخدام هذه الأدوية، خصوصا لدى كبار السن أو المرضى الذين يعانون ضعفا جسديا.

فقد يؤدي فقدان الوزن السريع وتراجع الكتلة العضلية إلى انخفاض القدرة على أداء الأنشطة البدنية والوظائف الجسدية، وهو ما قد يحد من الفوائد الإجمالية للعلاج.

ولهذا، سيتعين على الدراسات المستقبلية أخذ هذه التأثيرات في الحسبان عند تقييم قدرة أدوية السمنة على دعم صحة الدماغ على المدى الطويل.