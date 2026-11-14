واكتشف خبراء في مستشفى "هواغ ميموريال" بالولايات المتحدة أن مؤشرا حيويا واحدا في الدم قد يساعد الأطباء على تحديد ما إذا كانت المريضة تعاني من حالة تعرف باسم السرطان المصلي داخل الظهارة البوقية.

والسرطان المصلي داخل الظهارة البوقية هي آفة تنشأ في بطانة قناة فالوب، وتعد من العلامات المبكرة المرتبطة بتطور سرطان المبيض المصلي عالي الدرجة، أحد أكثر أنواع سرطان المبيض عدوانية.

وقد يكون لهذا الاكتشاف تداعيات مهمة على مستقبل فحوص الكشف المبكر عن سرطان المبيض، فغالبا ما يشخّص هذا السرطان في مراحله المتقدمة، نظرا إلى صعوبة اكتشافه مبكرا.

ووفقا للجمعية الأميركية للسرطان، لا يكتشف سوى نحو 20 بالمئة من حالات سرطان المبيض في مرحلة مبكرة.

ولا يتسبب المرض عادة في ظهور أعراض واضحة إلا بعد وصوله إلى مراحل متقدمة، كما أن وسائل التصوير الطبي التقليدية غالبا ما تعجز عن رصد الأورام الصغيرة في المبيضين.

ووصف الدكتور روني درابكين، مدير مركز أبحاث سرطان المبيض في جامعة بنسلفانيا، النتائج بأنها مثيرة للاهتمام وقد تحدث تحولا مهما في هذا المجال قائلا في تصريح لمجلة "نيوزويك": "أعتقد أن هذه النتائج مثيرة للغاية، ومن المحتمل أن تحدث تغييرا جذريا. ما يجعل هذه الدراسة مقنعة بصورة خاصة هو أن جزيء Tu-stroma يبدو قابلا للكشف في المراحل المبكرة للغاية التي يمكن التعرف فيها على بداية تطور سرطان المبيض".

ما جزيء Tu-stroma الذي اكتشفه العلماء؟

عندما يبدأ السرطان في التطور، يحتاج إلى إيجاد مساحة داخل الجسم لينمو فيها، لكن هذه المساحة تكون مشغولة بالفعل بخلايا سليمة.

هذا ما أوضحته إيشا مادان، الباحثة في معهد هواغ للسرطان وأحد مؤلفي الدراسة التي نشرت بمجلة "نيتشر ميديسن"، والتي أضافت: "إن فريق البحث اكتشف أن خلايا سرطان المبيض تستطيع التأثير بصورة نشطة في الخلايا السليمة المحيطة بها. بدلا من مجرد النمو داخل المساحات المتاحة، تستطيع الخلايا السرطانية إرسال رسائل جزيئية تضعف الخلايا السليمة المجاورة، ما يسهل على السرطان ترسيخ وجوده والتمدد".

وأشارت إلى أن إحدى هذه الرسائل الجزيئية تتمثل في جزيء من الحمض النووي الريبي الطويل غير المشفر، اكتشفه الفريق وأطلق عليه اسم Tu-stroma.

ويختلف هذا النوع من الحمض النووي الريبي عن جزيئات الحمض النووي الريبي التي تحمل التعليمات اللازمة لصناعة البروتينات، إذ يمكن أن يؤدي وظائف تنظيمية داخل الخلايا.

كيف تستخدم الخلايا السرطانية هذا الجزيء لإضعاف الخلايا السليمة؟

توصل الباحثون إلى أن الخلايا السرطانية تستطيع تغليف جزيء Tu-stroma داخل جسيمات صغيرة محاطة بغشاء، تعرف باسم "الحويصلات خارج الخلوية"، تعمل بوصفها وسائل لنقل الرسائل والمواد الجزيئية بين الخلايا.

ووفق مادان: "عندما تصل هذه الرسالة الجزيئية إلى الخلايا السليمة المجاورة، يمكنها التأثير في نظام بيولوجي يحدد كيفية تعرف الخلايا على الاختلافات في قدرتها التنافسية والاستجابة لها".

وبعبارة أخرى، تستطيع الخلايا السرطانية التأثير في البيئة الخلوية المحيطة بها بطريقة تمنحها أفضلية في النمو والبقاء.

وحسبما ذكرت مادان فإن "هذا يعني أن السرطان يستطيع جعل الأنسجة السليمة المحيطة به أضعف بيولوجيا، حتى يصبح هو أقوى".

ويمثل هذا الاكتشاف جانبا مهما من الدراسة، لأنه يشير إلى أن السرطان قد يبدأ بإحداث تغيرات جزيئية في الأنسجة المحيطة به قبل ظهور ورم واضح يمكن اكتشافه بوسائل الفحص التقليدية.

ماذا كشفت الدراسة؟

وجد الباحثون أن النساء المصابات بالسرطان المصلي داخل الظهارة البوقية، أو بسرطان المبيض المصلي عالي الدرجة، لديهن مستويات مرتفعة من جزيء الحمض النووي الريبي Tu-stroma في الدم.

وطبقا لمادان "قد لا يكون هناك ورم مرئي، ولا أعراض، ولا أي مؤشر من خلال اختبارات الدم التقليدية على وجود مثل هذه الآفة المبكرة، لكن اكتشاف Tu-stroma أتاح للباحثين رصد إشارة جزيئية في الدم ترتبط بهذه العملية البيولوجية.

وذكرت مادان أنه "بدلا من انتظار تحول السرطان إلى ورم كبير، قد نتمكن في نهاية المطاف من اكتشاف الرسائل الجزيئية المرتبطة بالمراحل الأولى من تطوره".

ماذا يعني الاكتشاف للمريضات؟

ترى مادان أن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو إمكانية اكتشاف العلامات التحذيرية الأولى لسرطان المبيض من خلال الدم، بينما لا يزال المرض مجهريا وغير غازٍ.

وتابعت مادان قائلة: "هذه الإمكانية مهمة بصورة خاصة لأن سرطان المبيض لا يزال أحد أصعب أنواع السرطان من حيث الكشف المبكر".

وقد تكون لهذه النتائج أهمية خاصة لدى النساء اللواتي يواجهن خطرا وراثيا مرتفعا للإصابة بسرطان المبيض.

فبعض النساء في هذه الفئة ينصحن بالخضوع لعملية استئصال وقائي لقناتي فالوب والمبيضين، رغم عدم وجود سرطان معروف لديهن.

وحول هذه النقطة، قالت مادان "قد يكون هذا التدخل منقذا للحياة، لكنه بالنسبة إلى امرأة شابة قد يعني أيضا فقدان القدرة الطبيعية على الإنجاب، والدخول الفوري في سن اليأس الجراحي، فضلا عن تداعيات كبيرة على الصحة الهرمونية ونوعية الحياة".