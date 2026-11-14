وذكرت الشركة، في تحديث حول حالة خدماتها على موقعها الإلكتروني، أن "جميع المواقع تعمل الآن".

وفيما يتعلق بخدمات "مايكروسوفت 365"، أوضحت الشركة أنه "تمت معالجة تراكم رسائل البريد الإلكتروني، وبذلك تم حل المشكلة".

وشمل ذلك "أوتلوك" و"تيمز" وأداة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت".

عطل في أكثر من 70 دولة

انتشر الانقطاع في جميع أنحاء العالم، مع إبلاغ أشخاص في أكثر من 70 دولة عن مشكلات، وفقا لمنصة "داون ديتيكتور"، لرصد اعطال خدمات الإنترنت، والتي سجلت مئات الآلاف من الشكاوى.

وأرجعت "مايكروسوفت" الجمعة، سبب العطل إلى "خلل تقني" نشأ أثناء عملية ترقية سابقة لسعة الشبكة، وظهر أثره في أعقاب تحديث أخير أُجري عليها.

كما شددت الشركة على أن الحادث لا يمت بصلة لأي هجوم إلكتروني، ولا علاقة له بأنظمة أو وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي: "نشهد حاليا تعافيا واستقرارا واسع النطاق عبر مختلف خدماتنا".

وبدأ الانقطاع قرابة الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس واستمر حتى الجمعة، ما تسبب في عزل حكومات ومدارس وشركات ومستخدمين أفراد عن الخدمات السحابية التي يعتمد عليها سير العمل اليومي حول العالم.

ولم تقتصر الاضطرابات في تطبيقات الشركة وأدواتها على خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" فحسب، بل امتدت لتشمل حزمة "مايكروسوفت 365" الأوسع، بما في ذلك منصة مكالمات الفيديو "تيمز".

كما طالت المشكلات المساعد الذكي "كوبايلوت"، فضلا عن تعثر الاتصال بمزودين خارجيين مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".