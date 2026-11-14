وأجرى الدراسة باحثون من المعهد العالمي لصحة الدماغ، الذي يضم موقعين مضيفين في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو وكلية ترينيتي في دبلن بأيرلندا.

وحلل الباحثون تسجيلات صوتية لـ2928 شخصا من الناطقين الأصليين باللغة الإسبانية.

وشملت عينة الدراسة أشخاصا بالغين يتمتعون بصحة جيدة، إلى جانب آخرين يعانون من ضعف الإدراك أو مرض ألزهايمر أو الخرف الجبهي الصدغي.

وطور الباحثون أداة أطلقوا عليها اسم "ساعة الكلام"، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الخصائص الصوتية واللغوية للكلام.

وتمكنت الأداة من تحليل أكثر من 700 خاصية مختلفة، من بينها:

- طبقة الصوت وحدته.

- سرعة التحدث والإيقاع.

- المفردات المستخدمة.

- كمية الكلام الذي ينتجه الشخص.

- المحتوى العاطفي والانفعالي للكلام.

- خصائص صوتية ولغوية أخرى.

وبعد تحليل التسجيلات، استخدم الباحثون الأداة لتقدير ما أطلقوا عليه "العمر الكلامي" لكل مشارك.

ثم قارنوا هذا العمر بالعمر الزمني الحقيقي للشخص، لحساب مؤشر سموه "فجوة العمر الكلامي".

فعلى سبيل المثال، إذا كان عمر شخص 60 عاما، لكن طريقة كلامه تشبه طريقة كلام شخص يبلغ 70 عاما، فإن فجوة العمر الكلامي لديه تكون موجبة بمقدار 10 سنوات.

أما إذا كان عمر الشخص 60 عاما، لكن كلامه يشبه كلام شخص في الخمسين من عمره، فتكون الفجوة سالبة بمقدار 10 سنوات.

وبهذه الطريقة، حاول الباحثون معرفة ما إذا كانت الفجوة بين العمر الكلامي والعمر الحقيقي ترتبط بمؤشرات الشيخوخة البيولوجية وصحة الدماغ.

ووجد الباحثون أن المشاركين الأصحاء سجلوا عموما أصغر فجوات بين العمر الكلامي والعمر الزمني.

وفي المقابل، كان الأشخاص المصابون بالضعف الإدراكي البسيط أو مرض ألزهايمر أو الخرف الجبهي الصدغي يميلون إلى تسجيل فجوات أكبر.

كما ارتبطت الفجوات الأكبر في العمر الكلامي بأداء أضعف في عدد من الاختبارات التي تقيس القدرات المعرفية.

ولدى المصابين بمرض ألزهايمر، ارتبطت الفجوات الأكبر أيضا بارتفاع مستويات بروتين يعرف باسم "تاو المفسفر 217" في بلازما الدم.

وتشير هذه النتائج التي نشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" إلى أن التغيرات التي تطرأ على الكلام قد تعكس بعض العمليات البيولوجية المرتبطة بالتدهور المعرفي.

ماذا يكشف الصوت عن شيخوخة الجسم والدماغ؟

تمكن الباحثون من إيجاد ارتباط بين زيادة فجوة العمر الكلامي وتسارع شيخوخة الدماغ، وفقا للقياسات المستمدة من تصوير الدماغ.

كما كشفت الدراسة عن ارتباطات بين فجوة العمر الكلامي والشيخوخة اللاجينية والتي تشير إلى التغيرات التي تطرأ مع التقدم في العمر على العلامات الكيميائية التي تنظم نشاط الجينات، دون أن تغير تسلسل الحمض النووي نفسه.

وتستخدم بعض هذه التغيرات مؤشرات لتقدير العمر البيولوجي ومدى سرعة تقدم الجسم في العمر.

وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين بدت طريقة كلامهم أكبر من أعمارهم الحقيقية أظهروا أيضا ارتباطات بمؤشرات أخرى للشيخوخة المتسارعة.

ومن اكتشافات الدراسة أيضا، وجود علاقة بين بعض أشكال الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وزيادة فجوة العمر الكلامي.

ما الخصائص الصوتية الأكثر ارتباطا بالشيخوخة؟

من النتائج اللافتة أن الباحثين وجدوا اختلافا في الخصائص الكلامية الأكثر أهمية عند تحديد ما إذا كان صوت الشخص يبدو أكبر أو أصغر من عمره الحقيقي.

إذ تبين أن طبقة الصوت والمحتوى العاطفي للكلام كانا من أهم الخصائص التي تساعد على تحديد الأشخاص الذين يبدو كلامهم أكبر من أعمارهم الفعلية.

وفي المقابل، كانت الخصائص المرتبطة بتوقيت الكلام وعدد الكلمات المنطوقة أكثر فائدة في تحديد الأشخاص الذين يبدو كلامهم أصغر من أعمارهم الحقيقية.

وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على نبرة الصوت أو سرعته، بل يحلل مجموعة واسعة من الخصائص اللغوية والصوتية التي قد تحمل معلومات عن التغيرات المرتبطة بالعمر.

هل يمكن استخدام الصوت للكشف المبكر عن الخرف؟

رغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون ضرورة التعامل معها بحذر، فالدراسة كانت رصدية، ما يعني أنها اعتمدت على تحليل الارتباطات بين خصائص الكلام والمؤشرات الصحية، دون إثبات وجود علاقة سببية مباشرة.

ولذلك، لا يمكن الجزم حاليا بأن فجوة العمر الكلامي تستطيع التنبؤ بالتغيرات الصحية المستقبلية، خصوصا فيما يتعلق بتشخيص الخرف.

لكن النتائج تشير إلى أن تحليل الكلام قد يوفر يوما ما وسيلة بسيطة وغير جراحية لرصد علامات الشيخوخة البيولوجية المتسارعة.

كما قد يساعد على تحديد الأشخاص المعرضين لخطر التدهور المعرفي، ما قد يتيح توجيههم إلى تقييمات طبية أكثر تخصصا.