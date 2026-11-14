وأجرى البحث عالم الأحياء الجزيئية بيلي نوبف والباحث في العلوم الطبية الحيوية دادلي لامينغ، من جامعة ويسكونسن ماديسون الأميركية، ونشرت نتائجه في مجلة Cell Press Blue.

وتناولت المراجعة تأثير البروتين في عمليات الأيض ومتوسط العمر المتوقع، إلى جانب تقييم عدد من العمليات البيولوجية التي قد تفسر العلاقة بين استهلاك البروتين والشيخوخة.

البروتين مفيد للجسم.. لكن هل نستهلك أكثر مما نحتاج؟

أشار الباحثون إلى أن العلاقة بين البروتين والصحة أكثر تعقيدا مما قد يبدو للوهلة الأولى، خصوصا أن كثيرا من الدراسات السابقة أثبتت الفوائد الصحية للبروتين.

فالبروتين عنصر أساسي لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يمكن أن يساعد في التحكم بالوزن، ويرتبط أيضا بالشيخوخة الصحية، لا سيما من خلال الحفاظ على الكتلة العضلية مع التقدم في العمر.

لكن الباحثين يرون أن كمية البروتين التي يحتاج إليها الإنسان ينبغي تحديدها وفقا لظروفه الفردية، بدلا من التوصية بتقليل استهلاكه لدى الجميع.

وكتب الباحثان في ورقتهما العلمية: "رغم التوصيات واسعة الانتشار بزيادة استهلاك البروتين مع التقدم في العمر، تشير أدلة متزايدة إلى أن تقييد البروتين الغذائي يعزز الصحة الأيضية، ويطيل سنوات الحياة التي يتمتع فيها الإنسان بصحة جيدة، وقد يزيد متوسط العمر لدى مجموعة متنوعة من الكائنات الحية".

وأضافا: "تقدم هذه المراجعة نظرة شاملة إلى المعرفة العلمية الحالية بشأن فوائد تقييد البروتين والأحماض الأمينية من أجل الشيخوخة الصحية، وتسلط الضوء على الإمكانات العلاجية للتدخلات القائمة على هذه الأنظمة الغذائية لتعزيز سنوات الحياة الصحية وإطالة العمر".

ماذا كشفت مراجعة 361 دراسة علمية؟

من أبرز النتائج التي سلط الباحثان الضوء عليها ظهور مؤشرات على تباطؤ الشيخوخة لدى حيوانات خضعت لأنظمة غذائية منخفضة البروتين.

أما الدراسات التي أجريت على البشر، فقد قدمت أدلة تشير إلى أن تقليل البروتين في النظام الغذائي قد يساعد على خفض بعض أشكال الالتهاب التي تسرع الشيخوخة البيولوجية، فضلا عن تحسين الصحة الأيضية بشكل عام.

وتشير الصحة الأيضية إلى كفاءة العمليات التي يستخدمها الجسم لتحويل الغذاء إلى طاقة وتنظيم وظائفه الحيوية.

إلا أن الباحثين شددا في المقابل على أهمية العلاقة بين ممارسة الرياضة واستهلاك البروتين.

فالأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام ويستخدمون عضلاتهم بصورة مكثفة قد يستفيدون من تناول كميات أكبر من البروتين.

وقال لامينغ: "من الواضح تماما أن البروتين يقدم فوائد لنمو العضلات واستجابة الجسم للتمارين الرياضية لدى الأشخاص النشطين بدنيا".

وأضاف: "لكن نظرا إلى أن معظم الناس يعيشون حياة يغلب عليها الخمول وقلة الحركة، فمن المرجح أن كثيرا منهم يستهلكون كميات من البروتين تفوق احتياجاتهم الفعلية، وهو ما قد يترتب عليه آثار صحية سلبية".

كيف يمكن لتقليل البروتين أن يبطئ الشيخوخة؟

بحثت المراجعة في عدد من التفسيرات البيولوجية المحتملة للفوائد المرتبطة بتقليل البروتين الغذائي.

وحدد الباحثان عدة آليات قد تساعد على تفسير هذه العلاقة:

أولا: تحويل نشاط الخلايا من النمو إلى الصيانة

قد يؤدي تقليل البروتين إلى تغيير إشارات الاتصال داخل الخلايا، بحيث تركز بصورة أكبر على عمليات الصيانة والحفاظ على وظائفها، بدلا من التركيز المستمر على النمو.

وقد يكون لهذا التحول دور في تعزيز قدرة الخلايا على الحفاظ على وظائفها مع التقدم في العمر.

ثانيا: الحد من تراكم الخلايا الهرمة

من الآليات المحتملة أيضا تقليل تراكم الخلايا الهرمة، وهي خلايا توقفت عن الانقسام لكنها تظل موجودة في الأنسجة، وقد تحتاج إلى التخلص منها.

ويرتبط تراكم هذه الخلايا بعمليات الشيخوخة، وقد يسهم في تدهور وظائف الأنسجة مع مرور الوقت.

ثالثا: تحسين إنتاج الطاقة داخل الخلايا

من المحتمل أن يساعد تقليل البروتين كذلك على تعزيز عمليات إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وهي عمليات ضرورية للحفاظ على وظائفها الحيوية.

ويرى الباحثان أن هذه التغيرات قد تكون جزءا من الآليات التي تربط تقييد البروتين بتحسين الصحة الأيضية وإبطاء بعض مظاهر الشيخوخة.

هرمون قد يلعب دورا مهما في إبطاء الشيخوخة

أشارت المراجعة إلى أن تقليل استهلاك البروتين يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الكيميائية داخل الجسم.

ومن أبرز هذه التغيرات ارتفاع مستويات هرمون يعرف باسم عامل نمو الأرومة الليفية 21 (FGF21).

ولفت الباحثان إلى أن زيادة مستويات هذا الهرمون قد تكون إحدى الآليات المرتبطة بالفوائد الأيضية الناتجة عن تقليل البروتين.

كما سلطت المراجعة الضوء على دور بعض الأحماض الأمينية، وهي المكونات الأساسية للبروتينات، في الربط بين النظام الغذائي والعمليات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة.

وقد يعني ذلك أن المسألة لا تتعلق فقط بإجمالي كمية البروتين التي يتناولها الإنسان، بل أيضا بنوع البروتين وتركيبة الأحماض الأمينية الموجودة فيه.

وبعبارة أخرى، قد تكون نوعية البروتين ومكوناته مهمة بقدر أهمية الكمية المستهلكة.

هل ينبغي للجميع تقليل تناول البروتين؟

رغم النتائج المشجعة، لا يوصي الباحثان بخفض استهلاك البروتين لدى جميع الأشخاص دون استثناء.

وبدلا من ذلك، يدعوان إلى إعادة تقييم الكميات التي يحتاج إليها الإنسان من البروتين، خصوصا في ضوء عاملين رئيسيين: العمر ومستوى النشاط البدني.

فاحتياجات الشخص الذي يمارس التمارين الرياضية بانتظام قد تختلف بصورة كبيرة عن احتياجات شخص يقضي معظم يومه جالسا.

كما أن الحفاظ على الكتلة العضلية يصبح أكثر أهمية مع التقدم في العمر، وهو ما يجعل تحديد الكمية المناسبة من البروتين مسألة تحتاج إلى تقييم فردي.

ويعتقد الباحثان أن الخطوة التالية قد تتمثل في إجراء دراسات بشرية تتناول بصورة مباشرة تأثير استهلاك البروتين في الشيخوخة البيولوجية وعمليات الأيض، حسبما نقل موقع "ساينس أليرت".

ومن شأن هذه الدراسات أن تساعد العلماء على فهم أفضل للكيفية التي يمكن من خلالها تعديل الأنظمة الغذائية لتعزيز الشيخوخة الصحية.