هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى طرق لعلاج أمراض عضلية وراثية شديدة، وفق تقرير نشرته منصة "ساينس دايلي" العلمية.

وبحسب الدراسة فإن بروتين (TRF2)، الذي كان معروفا من قبل بدوره في حماية الكروموسومات، له دور مهم في الحفاظ على هوية الخلايا الجذعية العضلية وقدرتها على التجدد.

وقال الباحثون في جامعة بنسلفانيا الأميركية إن هذا البروتين يساعد العضلات على إصلاح أنسجتها بشكل دائم.

بالإضافة على ذلك، فهو يحافظ على الخلايا التي تعوض الأجزاء المتضررة طوال حياة الإنسان.

كيف يعمل البروتين؟

عندما تصاب العضلات، تستخدم خلايا جذعية متخصصة تنشط وتتكاثر لإصلاح الأنسجة التالفة.

بعد ذلك، يعود بعض هذه الخلايا إلى حالة السكون لتكون جاهزة إذا حدثت إصابات أخرى.

لكن عند غياب بروتين (TRF2)، قد تتعطل هذه العملية المهمة، وتفقد العضلات قدرتها على التعافي. ومع الوقت، تتحول الأنسجة المصابة إلى دهون وأنسجة ندبية.

واكتشف العلماء هذا بعد أن أزالوا البروتين من الخلايا الجذعية العضلية في فئران التجارب.

وبدأت أعداد الخلايا الوظيفية تقل تدريجيا، مع أنها بقيت حية لكنها فقدت هويتها المتخصصة.

وهنا، أظهرت التجارب أن العضلات لم تستطع تجديد أنسجة سليمة بعد الإصابة، إذ بدأت الدهون والأنسجة الندبية تأخذ مكان الألياف العضلية الطبيعية.

كما شملت النتائج الحثل العضلي الدوشيني، وهو مرض وراثي خطير يضعف العضلات ويؤدي إلى تدهورها مع الوقت.

ويرى الباحثون أن الحفاظ على قدرة العضلات على التجدد مهم جدا في هذه الحالة.

ماذا حدث في التجربة؟

عندما حذف الباحثون بروتين (TRF2) من الخلايا الجذعية العضلية في فئران مصابة بالمرض، ساء تدهور العضلات بسرعة واضحة، كما قلت مدة بقائها حية.

ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج توضح آلية بيولوجية يمكن استهدافها لاحقا لتطوير علاجات تساعد في الحفاظ على الخلايا الجذعية العضلية وزيادة قدرة الأنسجة على الإصلاح.

ووفق الدراسة، فإن البروتين يحمي نهايات الكروموسومات ويرتبط أيضا بمناطق تنظيمية في الجينوم تتحكم في نشاط الجينات التي تتحكم في وظائف الخلايا.

وتحتوي هذه المناطق على تراكيب جزيئية اسمها البنى الرباعية للغوانين، وهذه الأشكال الخاصة من الحمض النووي تؤثر على تنظيم الجينات وبعض العمليات الحيوية داخل الخلايا.

كما اكتشف العلماء أن تفاعل البروتين مع هذه التراكيب يساعد الخلايا الجذعية العضلية على الحفاظ على برنامجها الجيني، ويضمن استمرار قدرتها على تجديد الأنسجة العضلية المتضررة.

ولا تبرز أهمية الاكتشاف في علاج أمراض العضلات فحسب، بل قد يفسر كذلك قلة حدوث السرطانات داخل العضلات الهيكلية مع أنها تتجدد بشكل كبير.