وكشف باحثون من جامعة "توبنغن" الألمانية، من خلال تجارب أجريت على غرابين، أنهما تمكنا من تحديد اتجاه حركة نقاط معروضة أمامهما خلال 235 ميلي ثانية في المتوسط.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية "ساينس" العلمية، أن أدمغة الغربان تعالج المعلومات البصرية بسرعة لافتة، رغم صغر حجمها مقارنة بأدمغة البشر.

كيف اختبر العلماء الغربان؟

استخدم العلماء شاشة تعمل باللمس لاختبار قدرات الغربان، وعرضوا عليها مجموعة من النقاط المتحركة، قبل أن يطلبوا من الطيور تحديد الاتجاه الذي تتحرك نحوه غالبية النقاط.

وتمكنت الغربان من اختيار الاتجاه الصحيح، يمينا أو يسارا، من خلال النقر على هدف موجود في الجانب المقابل من الشاشة.

وأظهرت النتائج قدرة الطيور على اتخاذ قرارات دقيقة، حتى عندما كانت أنماط الحركة صعبة التمييز، متجاوزة مستوى الاختيار العشوائي في التجارب المختلفة.

وقال الباحث فيليب شميدباور إن الغربان سجلت دقة قاربت 100 بالمئة عندما كانت الإشارات البصرية واضحة.

نشاط الدماغ أثناء اتخاذ القرار

لم يكتف الباحثون بقياس سرعة الاستجابة، بل سجلوا النشاط الكهربائي للخلايا العصبية داخل منطقة دماغية لدى الغربان تسمى "النيدوباليوم الذيلي الجانبي".

وتتولى هذه المنطقة معالجة المعلومات واتخاذ القرارات، وتؤدي دورا يشبه وظيفة القشرة الجبهية الأمامية لدى الإنسان.

كما تسهم في تقييم المعلومات وتحليلها واختيار الاستجابة المناسبة للمواقف المختلفة.

وكشفت التسجيلات أن الخلايا العصبية لدى الغربان بدأت التمييز بين اتجاهي الحركة بعد 70 ميلي ثانية فقط من ظهور النقاط المتحركة، أي قبل استجابة الطيور الجسدية بوقت طويل.

وازداد النشاط العصبي تدريجيا مع استمرار تقييم المعلومات البصرية، حتى بلغ مستوى ارتبط باتخاذ القرار.

تشابه مع أدمغة البشر

كشف الباحثون أن الغربان تستخدم آليات عصبية تشبه تلك الموجودة لدى البشر والقرود عند اتخاذ القرارات.

وقال قائد الدراسة، البروفيسور أندرياس نيدر، إن النشاط العصبي في أدمغة الطيور يتوافق مع النماذج المعروفة لاتخاذ القرارات لدى البشر والرئيسيات غير البشرية، رغم اختلاف البنية الدماغية.

وأوضح أن الطيور، على عكس الثدييات، لا تمتلك قشرة مخية منظمة في طبقات، لكنها تستطيع تقييم الأدلة البصرية والوصول إلى قرارات دقيقة.

ويرجح الباحثون أن الطيور طورت هذه السرعة لتلبية احتياجاتها المرتبطة بالطيران والمناورة الدقيقة وتوجيه مناقيرها نحو الأشياء بحثا عن الغذاء، إلى جانب التعامل السريع مع البيئة المحيطة.