وقال تشارلز لامانا أحد نواب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "يمكنني أن أؤكد في الوقت الراهن أنه ليس هناك أي مؤشر على نشاط خبيث أو هجوم سيبراني" خلف العطل الذي يطال منذ ساعات خدمة أوتلوك ومنتجات أخرى للشركة مثل منصة "تيمز" والمساعد المعتمد على الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت".

وكانت منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك أوتلوك وكوبايلوت وتيمز، من بين الخدمات المتأثرة بالانقطاع، الذي بدأ حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.

وتسبب انقطاع في خدمات شركة مايكروسوفت للبرمجيات في اضطرابات في جميع أنحاء العالم أمس الخميس، مما أدى إلى توقف العديد من خدمات الشركة عن العمل.

وأفاد موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بأن الانقطاع تم الإبلاغ عنه في 74 دولة ومنطقة خلال حوالي ساعة.

وضرب العطل هيئات حكومية في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب شركات منها أوبن إيه.آي وأنثروبيك.

وهذا هو ثاني تعطل لخدمات مايكروسوفت 365 هذا العام، مما يثير مخاوف من أن تدفع الأعطال المتكررة العملاء من الشركات إلى التشكيك في موثوقية مايكروسوفت.

وكانت مايكروسوفت أعلنت في وقت سابق اليوم أن أحدث محاولاتها لاستعادة الخدمات لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظل استمرار المشكلات التي تؤثر على بعض خدماتها.

وقالت الشركة: "راقبنا التغييرات التي أُجريت لتحسين استقرار الخدمات، وتأكدنا من أنها لا تحقق النتائج المتوقعة".

وأضافت أنها "تراجع تدفقات حركة البيانات والبنية التحتية التي أضيرت، لتحديد الفرص المتاحة لتحسين مسارات توجيه البيانات".

وتابعت الشركة: "سنواصل مشاركة المزيد من المعلومات بمجرد توافرها، ويمكننا في الوقت الحالي التأكيد على عدم وجود أي مؤشرات على أن ما حدث ناتج عن نشاط خبيث".