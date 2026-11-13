وتراهن شركة "إلكترا"، ومقرها ولاية فرجينيا الأميركية، على طائرتها الجديدة "EL9 Ultra Short" لتقديم نمط مختلف من النقل الجوي، يعتمد على استخدام مواقع صغيرة قريبة من المدن والمناطق السكنية، بدلا من التوجه إلى المطارات البعيدة وانتظار إجراءات السفر المعتادة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNN"، تستهدف الشركة بدء التشغيل التجاري للطائرة بحلول عام 2030، بعد استكمال الاختبارات والحصول على موافقات سلطات الطيران.

كيف تقلع خلال 46 مترا؟

تعتمد الطائرة على 8 محركات كهربائية موزعة على جناحيها، تدفع الهواء فوق الأجنحة لتوليد قوة رفع كبيرة، ما يسمح لها بالإقلاع بسرعة لا تتجاوز نحو 48 كيلومترا في الساعة.

وتساعدها منظومة خاصة من الأجنحة والقلابات الهوائية على الارتفاع خلال ثلاث أو أربع ثوان، بدلا من التسارع لمسافات طويلة كما تفعل الطائرات التقليدية.

وتستخدم الطائرة مولدا يعمل بوقود الطائرات لإنتاج الكهرباء وإعادة شحن البطاريات أثناء الرحلة، ولذلك فهي ليست كهربائية بالكامل، ولا تعتمد على البطاريات وحدها لقطع مسافات طويلة.

وتقول الشركة إن الطائرة تستطيع نقل تسعة ركاب أو نحو 1.36 طن من البضائع لمسافة تصل إلى 611 كيلومترا.

كما تتوقع أن تستهلك وقودا أقل بنسبة 40 بالمئة مقارنة بطائرات مماثلة، وأن تنخفض تكاليف تشغيلها بنسبة تصل إلى 70 بالمئة مقارنة بالمروحيات.

لكن هذه الأرقام لا تزال تقديرات صادرة عن الشركة، ولم تثبت بعد من خلال تشغيل تجاري منتظم.

من منصة صغيرة إلى مدينة أخرى

تكمن الفكرة الأكثر إثارة في إمكانية استخدام مواقع لا تعد مطارات تقليدية، مثل مهابط المروحيات وبعض المساحات المفتوحة والمنصات المخصصة للإقلاع والهبوط.

وفي 26 أكتوبر، أجرت الشركة تجربة على نموذج أولي أصغر يتسع لشخصين، أقلع وهبط من منصة عائمة بطول نحو 91 مترا في مانهاتن بنيويورك.

وتعتبر الشركة هذه التجربة دليلا على إمكانية تشغيل طائراتها من مواقع محدودة المساحة داخل المدن أو بالقرب منها.

وتطرح الشركة مثالا لرحلة بين واشنطن ونيويورك قد تستغرق ساعة و45 دقيقة باستخدام طائرتها، مقارنة برحلات برية أطول أو رحلات جوية تتطلب وقتا إضافيا للوصول إلى المطارات وإتمام إجراءات السفر.

لكن ذلك لا يعني أن الطائرة ستتمكن من الهبوط في أي موقف للسيارات، إذ يتطلب تشغيلها مواقع معتمدة تراعي شروط السلامة والعوائق المحيطة.

هل تنتهي الحاجة إلى المطارات؟

رغم قدراتها المقترحة، لا تستهدف الطائرة استبدال الطائرات التجارية الكبيرة أو المطارات الدولية.

فقد صممت أساسا للرحلات الإقليمية القصيرة، خصوصا تلك التي تكون طويلة نسبيا بالسيارة، لكنها لا تبرر استخدام الطيران التجاري التقليدي.

ويمكن أن تتيح مستقبلا ربط المدن الصغيرة والمناطق السياحية والمواقع البعيدة بشبكات النقل الجوي، دون الحاجة إلى إنشاء مدارج تمتد لمئات أو آلاف الأمتار.

كما قد تستخدمها شركات الطيران لنقل المسافرين من مناطق لا تخدمها المطارات الرئيسية إلى رحلات دولية أطول.

عقبات أمام الحلم

رغم الاهتمام بهذه التقنية، تواجه "إلكترا" تحديات تتعلق بالحصول على شهادات السلامة، وتكلفة الطائرات، وتوافر مواقع مناسبة للتشغيل.

ويبلغ السعر المتوقع للطائرة التجارية نحو 10 ملايين دولار، بينما أعلنت الشركة تلقي أكثر من 2200 طلب مسبق من مشغلين حول العالم، بقيمة محتملة تصل إلى 15 مليار دولار.

غير أن الطلبات المسبقة لا تعني بالضرورة مبيعات نهائية، كما أن النسخة التجارية ذات المقاعد التسعة لم تبدأ بعد التشغيل المنتظم.

ومن المقرر إجراء اختبارات في خمسة مواقع بالنرويج أواخر عام 2027، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاعتماد، مع استهداف إطلاق الخدمة التجارية عام 2030.

ويرى خبراء النقل الجوي أن التحدي الحقيقي لن يقتصر على إثبات قدرة الطائرة على الإقلاع من مساحة صغيرة، بل سيشمل توفير رحلات آمنة ومنتظمة بأسعار يستطيع المسافرون تحملها.

وحتى ذلك الحين، تظل طائرة "إلكترا" مشروعا واعدا قد يغيّر شكل السفر بين المدن، لكنها لا تعني نهاية المطارات، بقدر ما تفتح الباب أمام نوع جديد من الرحلات التي تبدأ من أماكن أقرب إلى منازل المسافرين.