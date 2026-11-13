جاء ذلك بعد أن تعرضت الشركة لعطل تقني عالمي واسع النطاق، بدأ مساء الخميس واستمر حتى صباح اليوم، مما تسبب تعطل "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت" لآلاف المستخدمين والشركات والجهات الحكومية حول العالم.

وأكدت شركة مايكروسوفت أنها تعمل على مراقبة أداء الأجزاء المتأثرة من البنية التحتية.

وأفاد موقع "داونديتكتور" بأن الانقطاع تم الإبلاغ عنه في 74 دولة ومنطقة خلال حوالي ساعة.

وقال الموقع في منشور على إكس: "بلغت البلاغات المتعلقة بأوتلوك وحدها ذروتها عند أكثر من ألفي ضعف مستواها الطبيعي".

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك إنه تم إطلاعه على تفاصيل الانقطاع.

وتابع: "من وجهة نظر مايكروسوفت في هذه المرحلة، فإنهم لا يعتقدون أنهم يتعاملون مع حادث إلكتروني".

وأضاف "إنهم يعتقدون أنهم يتعاملون مع موقف مشابه إلى حد ما لما شهدناه فيما يتعلق بكراود سترايك حيث حدث خطأ في أحد التحديثات".

وفي نيوزيلندا، تأثرت المؤسسات الحكومية والشركات، واضطرت إلى العودة إلى أساليب العمل اليدوية.

وأعلنت هيئة الهجرة النيوزيلندية أنها أوقفت مؤقتا معالجة جميع طلبات التأشيرات.

وفي كندا، أعلنت مؤسسة "يونيتي هيلث تورونتو" حالة "الرمز الرمادي" بسبب الانقطاع. ويتم اللجوء إلى هذا الرمز عند حدوث فقدان أو عطل في البنية التحتية.

وأوضحت المؤسسة أن نظام البريد الإلكتروني الخاص بها تعطل، لكن رعاية المرضى والمقيمين لم تتأثر. "تظل مستشفياتنا منة ومفتوحة لتقديم الرعاية".