ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع حملة تشنها الدولة لضبط مراكز العلاج غير المرخصة، إلى جانب مراجعة شهادات المعالجين وتراخيصهم، وضبط حالات تزييف لشهادات طبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حاليا زخما كبيرا، مع إعلانات متواصلة عن منتجات يزعم أنها تسهم في علاج أمراض الضغط والسكري أو إنقاص الوزن، إلى جانب وصفات عشبية تساهم في علاج أمراض العظام وخشونة الركبتين.

ما أسباب الانتشار؟

علق المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، على هذا الجدل، قائلا إن الطب البديل والأعشاب لهما جذور تاريخية عميقة ومدارس عالمية كبرى في الصين والهند.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الدول الكبرى استثمرت في الطب البديل والأعشاب ميزانيات ضخمة تفوق ميزانيات دول أفريقية بأكملها.

وأضاف فؤاد أن قرارات منظمة التجارة العالمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وما ترتب عليها من تأخير إتاحة الأدوية لمدة عشرين عاما، ساهمت بصورة مباشرة في خلق فجوة حادة بين الشعوب الغنية والفقيرة.

وفي الوقت نفسه، ووفق فؤاد، أدى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية الحديثة إلى لجوء كثيرين إلى الطب البديل والمنتجات العشبية، بحثا عن حلول متاحة وأقل سعرا.

ولفت المدير التنفيذي للمركز إلى أن العالم شهد بعد جائحة كورونا تحولا ملحوظا ومخاوف متزايدة من المستشفيات، ما دفع الناس إلى التشكيك في العلاجات الكيميائية والتوجه بصورة متزايدة نحو الطب الطبيعي والعشبي.

وتابع: "هناك وصفات عشوائية في الأسواق، من بينها خلطات يبيعها العطارون بدعوى علاج أمراض خطيرة، مثل الفشل الكبدي وتصلب الشرايين، وسط غياب تام للرقابة والمتخصصين المؤهلين علميا".

أرباح هائلة

قال المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا" إن بعض الدخلاء والتجار استغلوا هذا المناخ لتحقيق أرباح طائلة وثروات كبيرة، وبعضهم من العاملين في المجال الطبي بالفعل.

وأشار إلى ظهور منتجات تجارية مجهولة، مثل "الكركمين" المشتق من عشبة الكركم، دون الخضوع لمعالجات علمية صحيحة وآمنة، حتى إن من روج للكركمين، وهو صيدلي شهير، محبوس حاليا.

وفي الوقت نفسه، أكد فؤاد أن مصر تمتلك ثروة هائلة من النباتات الطبية الفريدة في سيناء وسيوة وسفاجا، استخدمها المصريون القدماء بأمان، لكنها تحتاج اليوم إلى حماية وحفظ مؤسسي صارم.

وحذر من أن منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سهلت انتشار هذه الادعاءات المضللة بين المصابين بأمراض مزمنة، ما يستدعي تدخلا حاسما لحماية صحة الناس من الدخلاء.

وكان فريق العلاج الحر التابع لوزارة الصحة قد ضبط 5 مراكز وعيادات في منطقة دار السلام تستخدم الأعشاب والطب البديل دون تراخيص، فيما تتواصل الجهود الحكومية لمحاصرة ما يسمى بـ"التجارة الطبية" خارج القانون.

فوضى الإعلانات

من جانبه، قال أستاذ الأمراض الصدرية والطبيب الاستشاري إيهاب عبد العليم إن العلاج بالأعشاب متعارف عليه في مختلف أنحاء العالم، لكن الأمر تحول في مصر إلى تجارة، وأصبحت التركيبات تستهدف الربح لا الصحة.

وأوضح، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن رواج الأعشاب بهذا الشكل في مصر يرتبط، في المقام الأول، بفوضى الإعلانات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحاول الدولة احتواءها قدر الإمكان.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفق الطبيب الاستشاري، تسهم موجات الارتفاع المتتالية في أسعار الأدوية في رواج المنتجات العشبية، التي قد يكون بعضها ضارا بالصحة العامة أو لم يخضع للتجارب والاختبارات المناسبة.

وأكد أن كثيرين يتخذون من "الطب البديل" مهنة لهم دون تخصص أو دراسة أو شهادة معتمدة، أو حتى خلفية في مهنة العطارة المتوارثة، التي يفهم أصحابها فوائد الأعشاب أكثر من غيرهم.