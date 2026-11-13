وبحسب الدراسة، التي نشرتها دورية "نيتشر إيجينغ"، يؤدي سكر الفركتوز دورا في تغيير سلوك الخلايا السرطانية، بما يساعدها على الانتشار في أنحاء الجسم.

وكشف الباحثون في معهد "ويستار" الأميركي أن الخلايا السرطانية الناجية من العلاج الكيميائي تطلق الفركتوز، الذي يحفز الخلايا المجاورة على الانفصال والانتشار.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يعمل الفركتوز مصدرا للطاقة فحسب، بل يمكنه إرسال إشارات كيميائية تغير سلوك الخلايا السرطانية وتزيد قدرتها على الانتشار.

كيف تنتشر الخلايا السرطانية؟

وجد الباحثون أن بعض الخلايا السرطانية الناجية من العلاج الكيميائي تتوقف عن الانقسام، لكنها تظل نشطة بيولوجيا.

وتواصل هذه الخلايا إطلاق جزيئات تؤثر في الخلايا المحيطة بها، لذلك فصل العلماء الخلايا الناجية عن المواد التي تطلقها.

وبناء على هذه التجربة، اكتشف الباحثون أن هذه الجزيئات وحدها كانت كافية لتعزيز انتشار السرطان في التجارب قبل السريرية.

وكان الفركتوز من أبرز المواد التي حددها الباحثون، وهو سكر طبيعي موجود في العسل والفاكهة، ويدخل في تركيب سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز.

وبحسب ما أظهرته التجارب، يثبط الفركتوز إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية المجاورة، ويضعف الروابط البيولوجية التي تحافظ على تماسك الخلايا وتمنع انفصالها.

ويؤدي الكوليسترول دورا مهما في بناء أغشية الخلايا والحفاظ على اتصالها، لذلك فإن انخفاض إنتاجه يضعف الروابط التي تعمل كمادة لاصقة بين الخلايا المتجاورة.

ومع تراجع هذه الروابط، تزداد قدرة الخلايا السرطانية على الانفصال والتحرر من الورم الأصلي، والانتقال إلى مناطق أخرى وتكوين أورام جديدة.

الفركتوز وأدوية خفض الكوليسترول

أظهرت التجارب أن استهلاك كميات كبيرة من سكر الفركتوز يحفز إشارات مرتبطة بانتشار الأورام، أي إن الأمر لا يقتصر على الخلايا الناجية من العلاج الكيميائي.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن أدوية الستاتينات المستخدمة لخفض الكوليسترول يمكنها إضعاف الروابط بين الخلايا السرطانية.

ويستخدم نحو 39 مليون شخص في الولايات المتحدة أدوية الستاتينات، التي تقلل إنتاج الكوليسترول وتوصف للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، أكد الباحثون أن هذا التأثير لم يثبت لدى المرضى، وأن النتائج لا تعد سببا للتوقف عن تناول أدوية خفض الكوليسترول.

كما يرجح العلماء أن الآلية المرتبطة بعمل سكر الفركتوز قد لا تقتصر على سرطان المبيض، بل يمكن أن تشمل أورام البنكرياس والقولون والكبد.