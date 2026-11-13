وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن هذه التوصية الصادرة عن جمعية السرطان الأميركية تستهدف خفض الوفيات المرتبطة بالمرض.

كما حدثت الجمعية إرشاداتها، إذ أوصت بإجراء الفحص سنويا بدءا من سن 45 عاما للرجال أصحاب البشرة السمراء، الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بالمرض.

ويمثل هذا التحديث تحولا مهما مقارنة بالتوصيات السابقة، التي كانت تترك قرار الفحص للنقاش بين الطبيب والمريض، من دون تقديم توصية بإجراء اختبارات دورية للكشف المبكر.

يعد اختبار مستضد البروستاتا النوعي، وهو تحليل دم يقيس مستوى بروتين تنتجه غدة البروستاتا، مهما، إذ قد تشير زيادته إلى وجود خلايا سرطانية داخل الغدة.

إلا أن ارتفاع مستويات هذا البروتين لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، فقد ينتج أيضا عن تضخم البروستاتا المرتبط بالتقدم في العمر، أو التهاب الغدة.

كما حددت الإرشادات الجديدة مستوى المستضد غير الطبيعي عند 3 نانوغرامات لكل ملليلتر للرجال دون سن 70 عاما، و6.5 نانوغرامات لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما.

وفي هذا السياق، أوصت الجمعية بإعادة الاختبار بعد ظهور نتيجة غير طبيعية، ويفضل أن يكون ذلك خلال فترة تتراوح بين 14 و90 يوما، قبل إجراء فحوص إضافية أو إجراءات تشخيصية أخرى.

وبحسب تقديرات الجمعية، فإن واحدا من كل 8 رجال سيصاب بسرطان البروستاتا، بينما تتجاوز فرص النجاة 99 بالمئة عند اكتشافه مبكرا.

وخلال الفترة بين عامي 2014 و2022، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا في معدلات تشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 3 بالمئة سنويا، مع زيادة اكتشاف الحالات المتقدمة.

وكشفت دراسة أوروبية أن احتمالات الوفاة بالمرض انخفضت بنسبة 13 بالمئة لدى من خضعوا لاختبارات مستضد البروستاتا النوعي المتكررة، مقارنة بغير الخاضعين للفحص.

وبالنسبة للأطباء، أسهم تطوير تقنيات الرنين المغناطيسي والمؤشرات الحيوية والفحوص الجينية في تقليل الخزعات والعلاجات غير الضرورية.

ويواجه أصحاب البشرة السمراء مخاطر أكبر للإصابة بسرطان البروستاتا والوفاة بسببه، إذ تشير تقديرات إلى ارتفاع احتمالات الوفاة لديهم بمعدل يتراوح بين ضعفين و4 أضعاف.

ويؤكد الخبراء أن التشخيص المبكر، إلى جانب تطوير التغطية التأمينية، عاملان أساسيان للحد من الوفيات الناجمة عن سرطان البروستاتا.