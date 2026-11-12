واستندت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيورون"، إلى تجربة أجريت في إسبانيا عام 2024، وشارك فيها شاب يبلغ 27 عاما فقد بصره إثر إصابة دماغية.

وزرع الباحثون شريحة تضم 96 قطبا كهربائيا في القشرة البصرية، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية في الدماغ.

عندما نشط الباحثون الأقطاب، أدرك الشاب ومضات وأشكالا ضوئية، ووصف حجمها ولونها ودرجة سطوعها. وقارن الفريق وصفه بما سجلته الأقطاب من نشاط عصبي، لمعرفة مدى قدرتها على توقع ما سيدركه عند إرسال إشارة جديدة.

ودرب الباحثون النموذج على ربط شدة التحفيز باستجابة الدماغ، مع مراعاة نشاطه قبل وصول النبضة الكهربائية.

وأظهرت الاختبارات أن تسجيل هذا النشاط حسن دقة التنبؤ بالأحاسيس الضوئية مقارنة بالاعتماد على إعدادات التحفيز وحدها. كما أتاحت الأنماط التي اختارها النموذج إنتاج الاستجابة العصبية المستهدفة بدقة أكبر وباستهلاك أقل للكهرباء.

وتتجاوز هذه التقنية العين والعصب البصري، إذ ترسل الإشارات مباشرة إلى القشرة البصرية. وهو ما يفتح مجالا لدراستها لدى أشخاص فقدوا البصر بسبب تلف المسارات التي تنقل الإشارات إلى الدماغ، مع احتفاظ القشرة البصرية بالقدرة على الاستجابة.

واقتصرت التجربة على مشارك واحد استطاع تمييز ومضات وأشكال بسيطة.

ويأمل الباحثون في تطوير أجهزة تتعلم من استجابة دماغ كل مستخدم وتعدل إشاراتها تلقائيا، لجعل ما يدركه أكثر اتساقا وقابلية للتوقع.