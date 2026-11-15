تهدف المهمة، التي أُطلقت في يوليو 2023، إلى إنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون على الإطلاق، تغطي ثلث السماء وتمتد عبر أكثر من 10 مليارات سنة من تاريخ الكون.

وتشمل البيانات الجديدة نحو 60 مليون جسم محتمل من أشباه النجوم (الكوازارات)، وهي أجسام شديدة السطوع تقع في مراكز المجرات البعيدة، وتستمد طاقتها من ثقوب سوداء فائقة الكتلة، وفق صحيفة الغارديان.

وتكتسب النتائج أهمية خاصة لرصد ظاهرة العدسات الجاذبية القوية، التي تحدث عندما تمر أشعة الضوء القادمة من مجرة بعيدة بالقرب من مجرة أخرى تقع أمامها، فتنحني بفعل جاذبيتها وتظهر على هيئة أقواس أو حلقات مضيئة.

وتساعد هذه الظاهرة، التي يتعزز تأثيرها بفعل المادة المظلمة، العلماء على دراسة كيفية توزيع هذه المادة وتكتلها داخل المجرات، ما قد يتيح اختبار النظريات المختلفة بشأن طبيعتها وخصائصها.

وقال الأستاذ في جامعة إدنبرة آندي تايلور إن البيانات الجديدة تتضمن نحو 15 ألف حالة محتملة للعدسات الجاذبية القوية، مقارنة بنحو ألف حالة كانت معروفة سابقا، مشيرا إلى أن العدد قد يصل إلى 170 ألف حالة بحلول نهاية المهمة.

وأضاف أن البيانات تغطي نحو 14 بالمئة من إجمالي مساحة السماء المستهدفة، واصفا ما أنتجته المهمة بأنه أكبر صورة عالية الدقة للكون على الإطلاق.

ومن المتوقع نشر دفعة جديدة من البيانات خلال الصيف المقبل، تتضمن معلومات عن توزيع المجرات وظاهرة العدسات الجاذبية الضعيفة، التي تكشف تشوهات طفيفة في صور الأجسام البعيدة بفعل جاذبية المادة المظلمة.

وتسعى مهمة "إقليدس" إلى فهم طبيعة المادة المظلمة، التي يُعتقد أنها تشكل نحو 25 بالمئة من الكون، والطاقة المظلمة التي تمثل نحو 70 بالمئة منه، وهما من أبرز الألغاز التي تواجه علماء الفيزياء والفلك.