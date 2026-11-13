وبحسب ما نشرته مجلة "جورنال أوف دينتال ريسيرش" الطبية، يثير الفلورايد جدلا علميا متجددا بشأن تأثيراته عند إضافته إلى المياه، وعلاقته بوظائف الدماغ والقدرات الإدراكية.

فعلى الرغم من اعتماد العديد من الدول على هذه المادة للوقاية من تسوس الأسنان، تتزايد المخاوف من أضرارها المحتملة.

ودفعت هذه المخاوف ولايتي يوتا وفلوريدا في الولايات المتحدة إلى حظر إضافة مادة الفلورايد إلى مياه الشرب.

وفي الوقت نفسه، ربطت دراستان صينيتان بين التعرض المفرط للفلورايد وضعف الإدراك لدى كبار السن، في حالات التسمم بالفلور.

نتائج الدراسة الأحدث

واعتمدت الدراسة الحديثة على بيانات صحية طويلة الأمد لنحو 2500 شخص من كبار السن.

وتتبع الباحثون مستويات تعرض المشاركين لمادة الفلورايد على مدار 50 عاما، مع اختلاف تركيزاتها وفق المناطق السكنية، بعدما بدأت أيرلندا تطبيق برنامج فلورة المياه عام 1964.

وقسمت الدراسة المشاركين إلى 3 مجموعات حسب مستويات تعرضهم للفلورايد: مجموعة منخفضة، وأخرى متوسطة، وثالثة مرتفعة.

وقارن الباحثون نتائج هذه المجموعات باستخدام اختبارين مخصصين لقياس القدرات الإدراكية والوظائف المعرفية.

وأظهرت المقارنة أن التعرض للفلورايد لا يؤثر في الأداء المعرفي، وأن استهلاك المياه المفلورة لعقود لا يرتبط بتراجع القدرات الإدراكية لدى كبار السن.

وقال الباحث الرئيسي في كلية ترينيتي بدبلن، فيناي شارما، إن النتائج تقدم تطمينات بشأن سلامة التعرض للفلورايد بالمستويات المستخدمة في أيرلندا طوال الحياة.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يرصد الباحثون أي ارتباط بين التعرض المبكر للفلورايد خلال أول 5 سنوات من العمر والإدراك، رغم قلة عدد المشاركين في هذا التحليل.

ماذا تقول الدراسات العلمية؟

يوضح الباحثون القائمون على الدراسة أن المجموعة المعنية بالتعرض المبكر للفلورايد ضمت 124 شخصا فقط، أي 5 بالمئة من المشاركين، وهو ما يحد من قوة الاستنتاجات.

ومع ذلك، لا يعني غياب الارتباط بين الفلورايد والتراجع الإدراكي إثبات خلوه تماما من الأضرار المحتملة، وإنما يشير إلى عدم توافر أدلة تثبت تأثيره السلبي.

لكن تحليلا نشرت نتائجه عام 2025 ربط بين الفلورايد وانخفاض درجات الذكاء لدى الأطفال، غير أن بعض الأدلة تناولت تركيزات مرتفعة تتجاوز المستويات المستخدمة عادة في مياه الشرب.

وفي المقابل، يرى الباحث مايكل كرو أن فلورة المياه تظل أداة فعالة لمكافحة تسوس الأسنان، مشيرا إلى أن الأدلة الأيرلندية طويلة الأمد تدعم سلامتها من الناحية الإدراكية.