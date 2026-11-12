وجاء التحذير في رسالة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، تناولت المخاطر الأمنية للأجهزة المتصلة بالإنترنت، خصوصا تلك التي لا تتلقى تحديثات منتظمة أو تعتمد على وسائل حماية ضعيفة.

وتثير هذه التطورات سؤالا يتجاوز الثلاجات وحدها: هل يمكن أن يتحول المنزل الذكي، المصمم لتسهيل حياتنا، إلى نقطة ضعف يستغلها القراصنة؟

ماذا حدث للثلاجات الأوروبية؟

شهدت متاجر ومؤسسات غذائية في عدة دول أوروبية، خلال الأسابيع الأخيرة، هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التحكم في أجهزة التبريد.

وتمكن المهاجمون من تغيير إعدادات الحرارة عن بعد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض الثلاجات والمجمدات وإفساد منتجات غذائية.

وفي إحدى الوقائع التي وثقتها "الغارديان"، اكتشف تاجر أغذية في لندن أن شاشات التحكم في وحدات التبريد تعرض درجات حرارة غير طبيعية، قبل أن يفصل الأجهزة عن الإنترنت لوقف التدخل الخارجي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بعض الأنظمة المستهدفة كانت تستخدم برمجيات قديمة أو كلمات مرور ضعيفة، ما أتاح للمهاجمين الوصول إليها دون الحاجة إلى تقنيات اختراق معقدة.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني الأميركية "CISA"، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهات حكومية أخرى، تحذيرا في 5 نوفمبر بشأن الهجمات التي تستهدف أنظمة التبريد التجارية، داعية إلى تحديث البرمجيات وإغلاق منافذ الاتصال غير الضرورية.

كيف تتحول الثلاجة إلى أداة للهجوم؟

لا يحتاج القراصنة بالضرورة إلى اختراق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف للوصول إلى شبكة المنزل، فأي جهاز متصل بالإنترنت قد يمثل مدخلا محتملا إذا احتوى على ثغرة أمنية أو كلمة مرور سهلة التخمين.

وتشمل هذه الأجهزة الكاميرات المنزلية وأجهزة مراقبة الأطفال وأجهزة التلفزيون الذكية والمساعدات الصوتية وأجهزة التكييف، إضافة إلى بعض الثلاجات الحديثة.

وبمجرد اختراق جهاز ضعيف الحماية، قد يحاول المهاجم الوصول إلى أجهزة أخرى متصلة بالشبكة نفسها، أو سرقة البيانات، أو التحكم في بعض وظائف الجهاز.

وفي حالات أخرى، يمكن ضم الأجهزة المخترقة إلى ما يعرف بـ"شبكات الروبوتات" أو "Botnets"، وهي مجموعات من الأجهزة التي يتحكم فيها القراصنة عن بعد لتنفيذ هجمات واسعة النطاق.

وقد تستخدم هذه الشبكات لإغراق المواقع والخدمات الإلكترونية بطلبات اتصال هائلة، ما يؤدي إلى تعطيلها.

والأخطر أن صاحب الجهاز قد لا يلاحظ شيئا غير طبيعي، فالثلاجة قد تستمر في التبريد، والكاميرا في العمل، بينما تستخدم مواردها في نشاط إلكتروني ضار.

هل كل ثلاجة معرضة للاختراق؟

ليس بالضرورة، فالثلاجات التقليدية غير المتصلة بالإنترنت لا تواجه هذا النوع من المخاطر المرتبطة بالاتصال الشبكي.

أما الأجهزة الذكية، فتختلف درجة تعرضها للخطر بحسب تصميمها الأمني، ومدى انتظام تحديثاتها، وطريقة اتصالها بالشبكة.

كما يجب التمييز بين الهجمات التي استهدفت أنظمة تبريد تجارية في أوروبا والثلاجات المنزلية، إذ تعتمد المنشآت التجارية على أنظمة تحكم ومراقبة مختلفة.

ولا تعني الحوادث الأوروبية أن الثلاجات المنزلية تعرضت للاختراق بالطريقة نفسها، لكنها تكشف مخاطر مشتركة مرتبطة بالبرمجيات القديمة وضعف حماية الاتصال عن بعد.

كيف تحمي منزلك الذكي؟

يقدم خبراء الأمن السيبراني مجموعة من الإجراءات العملية التي تقلل احتمالات الاختراق:

1. غير كلمات المرور الافتراضية: لا تترك الأجهزة تعمل بكلمات المرور التي تأتي من المصنع، واستخدم كلمة مرور قوية ومختلفة لكل جهاز أو حساب.

2. حدث البرمجيات باستمرار: فعل التحديثات التلقائية متى توافرت، لأن الشركات تستخدمها لإصلاح الثغرات الأمنية المكتشفة

3. افصل الأجهزة غير الضرورية عن الإنترنت: إذا كانت الثلاجة أو أي جهاز آخر يؤدي وظيفته الأساسية دون اتصال، ففكر في تعطيل الاتصال ما لم تكن تحتاج إلى المزايا الذكية.

4. أنشئ شبكة منفصلة للأجهزة الذكية: تسمح بعض أجهزة التوجيه بإنشاء شبكة للضيوف أو شبكة مستقلة، ما يساعد على عزل الأجهزة المنزلية عن الهواتف والحواسيب التي تحتوي على بيانات حساسة.

5. فعل المصادقة الثنائية: استخدمها في حسابات الشركات والتطبيقات المرتبطة بالأجهزة كلما كانت متاحة.

6. راجع الأجهزة القديمة: إذا توقفت الشركة المصنعة عن توفير التحديثات الأمنية، فقد يصبح استبدال الجهاز أو فصله عن الإنترنت خيارا أكثر أمانا.

7. أمن جهاز التوجيه: حدث برمجيات جهاز التوجيه، واستخدم تشفيرا حديثا لشبكة الواي فاي، وعطل الوصول الإداري عن بعد إذا لم تكن بحاجة إليه.

هل يزيد الذكاء الاصطناعي الخطر؟

يحذر متخصصون من أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد المهاجمين على اكتشاف الثغرات وتحليل الأنظمة بسرعة أكبر، ما قد يوسع نطاق الهجمات مستقبلا.

لكن الخبراء يؤكدون أن الهجمات الأخيرة على أنظمة التبريد الأوروبية لم تكن بحاجة إلى ذكاء اصطناعي متقدم، إذ استغلت في بعض الحالات نقاط ضعف معروفة منذ سنوات.

وهذا يعني أن وسائل الحماية الأساسية، مثل تحديث الأجهزة وتغيير كلمات المرور وتقليل الاتصال غير الضروري بالإنترنت، لا تزال ذات أهمية كبيرة.

وفي النهاية، لا تكمن المشكلة في أن الأجهزة المنزلية أصبحت ذكية، بل في أن بعضها قد يظل متصلا بالإنترنت لسنوات دون حماية كافية.