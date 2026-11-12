ودعا "مكتب شؤون الطلاب" البريطاني (OfS)، الأربعاء، الجامعات إلى إعادة النظر في طرق تقييم الطلاب، والعودة بصورة أوسع إلى الامتحانات الحضورية والمناقشات الشفهية والعروض المباشرة، محذرا من احتمال فرض عقوبات على المؤسسات التي تفشل في ضمان موثوقية تقييماتها.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، جاءت التحذيرات بعد تحقيق شمل أكثر من 300 طالب وموظف أكاديمي في 127 جامعة ومؤسسة تعليمية، وكشف عن انتشار استخدام أدوات مثل "تشات جي بي تي" في كتابة المقالات والرسائل الجامعية والامتحانات المفتوحة.

وتطرح النتائج سؤالا يتجاوز الغش الأكاديمي: إذا أصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على إنجاز معظم الواجبات، فكيف تستطيع الجامعة التأكد من أن الطالب يستحق شهادته؟

واجبات كاملة في دقائق

كشف التحقيق، الذي أجرته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة "أدفانس إتش إي" المتخصصة في تطوير التعليم العالي، عن حالات استخدم فيها طلاب الذكاء الاصطناعي لإنجاز واجبات كاملة خلال دقائق، ثم حصلوا على درجات مماثلة لزملائهم الذين أنجزوا أعمالهم بأنفسهم.

ونقل التقرير شهادات لطلاب تحدثوا عن زملاء تفاخروا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون اكتشاف الأمر، بينما أقر بعضهم بعدم القدرة على تذكر معلومات أساسية وردت في الواجبات التي قدموها.

كما اشتكى أساتذة من تلقي أعداد كبيرة من الأبحاث المتشابهة في أسلوب الكتابة والمراجع المستخدمة، ما جعل التمييز بين العمل الأصلي والنصوص المولدة آليا أكثر صعوبة.

وقال أحد الأكاديميين المشاركين إن انتشار الذكاء الاصطناعي جعل تقييم الأعمال الدراسية شبه مستحيل في بعض المجالات.

لكن التحقيق اعتمد على مقابلات وشهادات، ولا يقدم نسبة وطنية دقيقة للطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بصورة مخالفة للقواعد.

هل أصبحت الامتحانات التقليدية ضرورة؟

يرى المنظمون أن المشكلة لا تكمن فقط في قدرة الطلاب على إخفاء استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما في أن بعض أساليب التقييم الجامعي لم تعد مناسبة لعصر يستطيع فيه برنامج إلكتروني إنتاج بحث متكامل خلال وقت قصير.

ولهذا، دعت الهيئة إلى زيادة الاعتماد على الامتحانات التحريرية داخل القاعات، والمناقشات الشفهية التي يشرح فيها الطالب أفكاره أمام الأساتذة، والتقييمات العملية التي تكشف مهاراته الحقيقية.

وتشمل البدائل أيضا مطالبة الطلاب بتوثيق مراحل إعداد الأبحاث، بدءا من اختيار المصادر وحتى كتابة النسخة النهائية، بدلا من تقييم المنتج المكتوب وحده.

ومن الخيارات المطروحة كذلك السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المهام، مع مطالبة الطالب بمراجعة نتائجه واكتشاف أخطائه وتفسير القرارات التي اتخذها.

هل تفقد الشهادات الجامعية قيمتها؟

حذر جوش فليمنغ، مدير الاستراتيجية والتنفيذ في هيئة تنظيم التعليم العالي، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا يمتد تأثيره إلى جيل كامل من التعليم الجامعي، لأنه قد يقوض تعلم الطلاب وقدرة المؤسسات على تقييمهم.

وتكمن المخاوف في احتمال حصول خريجين على مؤهلات لا تعكس بدقة قدراتهم الفعلية، ما قد يؤثر مستقبلا في ثقة أصحاب العمل بالشهادات.

لكن الهيئة لم تقل إن الشهادات البريطانية فقدت قيمتها بالفعل، وإنما حذرت من تهديد لمصداقيتها إذا استمرت الجامعات في استخدام وسائل تقييم لا تستطيع قياس المعرفة والمهارات بصورة موثوقة.

وأكدت أن المؤسسات التي لا تستوفي معايير التقييم قد تواجه إجراءات تنظيمية تشمل غرامات مالية أو قيودا على التمويل.

هل الحل في منع الذكاء الاصطناعي؟

رغم التحذيرات، لا تدعو الهيئة إلى حظر التكنولوجيا داخل الجامعات. فقد أشار التقرير إلى أن كثيرا من الطلاب يستخدمون الذكاء الاصطناعي بصورة مفيدة لفهم المفاهيم وتطوير مهاراتهم، وأن اكتساب القدرة على التعامل معه أصبح مهما لسوق العمل.

كما كشف عن ارتباك لدى بعض الطلاب بشأن القواعد التي تسمح باستخدام هذه الأدوات، وضعف التدريب المتاح لبعض أعضاء هيئة التدريس.

وتقول الجامعات البريطانية إنها بدأت بالفعل تعديل أساليب التقييم، عبر زيادة الامتحانات الحضورية والمناقشات الشفهية، إلى جانب إدماج الذكاء الاصطناعي بصورة منظمة في بعض الاختبارات.

وتبدو المفارقة أن الجامعات مطالبة اليوم بمهمتين متوازيتين: تعليم الطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والتأكد من أنهم لا يعتمدون عليه بدلا من التفكير والتعلم.

وهكذا، لا يتعلق التحدي بمستقبل الواجبات المنزلية وحدها، بل بمستقبل الامتحانات والشهادات نفسها، في عصر أصبح فيه إنتاج الإجابة أسهل من إثبات أن صاحبها يفهمها.