وشملت التجربة العشوائية 150 بالغا في منطقة نيويورك. وعرض باحثون من مركز "إن واي يو لانغون" الطبي النتائج قبل يومين خلال مؤتمر جمعية القلب الأميركية.

وتركزت التجربة على أشخاص لديهم مقدمات السكري، وهي مرحلة تكون فيها مستويات السكر أعلى من الطبيعي، لكنها دون المستوى الذي يشخّص عنده السكري من النوع الثاني.

مرشح فعلي وآخر للمقارنة

استخدم 76 مشاركا أجهزة تنقية محمولة مزودة بمرشحات عالية الكفاءة للجسيمات، تعرف باسم "هيبا"، بينما حصل 74 آخرون على أجهزة مماثلة في الشكل من دون ترشيح فعلي.

ووضع المشاركون الأجهزة في غرف نومهم، فيما قاس الباحثون تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء. وارتدى المشاركون أجهزة لمراقبة الغلوكوز باستمرار قبل بدء استخدام المرشحات، ثم مجددا قرب نهاية التجربة.

وخفضت المرشحات الفعلية تركيز الجسيمات الدقيقة في هواء الغرف بنسبة 36 بالمئة. وفي المجموعة التي استخدمتها، تراجع مقدار تقلب سكر الدم خلال اليوم بنحو 8 بالمئة.

ويصف هذا الرقم مدى صعود القراءات وهبوطها، وهو مقياس يختلف عن متوسط مستوى السكر.

تغيرات ظهرت بعد الإفطار

وكانت قراءات ما بعد الإفطار بين أبرز النتائج. فقد انخفض المقدار التراكمي لارتفاع الغلوكوز فوق مستواه قبل الوجبة بنحو 17 بالمئة، فيما انخفضت ذروة الغلوكوز بعد الإفطار بنحو 13 بالمئة، وفق بيان المركز الطبي.

واستعان الفريق بأداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير توقيت الوجبات من أنماط قراءات الغلوكوز. وأتاح ذلك للباحثين تحليل التغيرات التي أعقبت الإفطار ومقارنتها بالقراءات المسجلة قبل تشغيل الأجهزة.

من الهواء إلى سكر الدم

تُعرف الجسيمات التي قاسها الباحثون باسم "بي إم 2.5"، ويبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل. ومن مصادرها عوادم المركبات ودخان الحرائق وبعض الأنشطة الصناعية.

وقد ربطت أبحاث سابقة بين التعرض لهذه الجسيمات ومقاومة الإنسولين وارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وتطرح التجربة سؤالا عمليا ينبع من تلك الأبحاث. فإذا كان التعرض للجسيمات الدقيقة يرتبط باضطراب تنظيم السكر، فهل يؤدي خفض تركيزها داخل المنزل إلى فرق يمكن قياسه؟

وتشير النتائج الأولية إلى تغير في بعض القراءات خلال فترة قصيرة، فيما تبقى الآلية التي تفسر هذا التغير بحاجة إلى مزيد من البحث.

حدود النتائج

عُرضت النتائج في مؤتمر علمي، وقاست التجربة تغيرات قصيرة الأمد في قراءات الغلوكوز لدى بالغين في مرحلة ما قبل السكري.

أما معرفة ما إذا كان هذا التحسن يستمر أو يقلل احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني، فتحتاج إلى متابعة أطول.