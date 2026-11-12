كانت تلك النوبة نقطة تحول في رحلة تشخيص استمرت أشهرا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". ففي المستشفى، أظهرت التحاليل أن جسم الشابة الأميركية يواصل إفراز الإنسولين رغم هبوط السكر، ما دفع الأطباء إلى الاشتباه في إصابتها بورم نادر في البنكرياس يُعرف باسم "الإنسولينوما".

أعراض تتراكم وفحوص بلا جواب

مع تراجع قدرتها على ممارسة الرياضة، شعرت موريس بثقل وتيبس في عضلاتها. ثم ظهر تنميل في يديها وساقيها، وأصبحت آلام مفاصلها تعوق أنشطة يومية مثل الإمساك بمقود السيارة.

وفي الوقت نفسه، زاد وزنها، وتكررت دورتها الشهرية على فترات أقصر من المعتاد، وظهرت بقع خالية من الشعر في فروة رأسها.

وأظهرت الفحوص الأولى أن مستويات الحديد وفيتامين "د" طبيعية، فيما سجّل جهاز لمراقبة الغلوكوز انخفاضات متكررة في سكر الدم لدى موريس، رغم أنها لم تكن مصابة بالسكري.

وفي مارس 2025، استيقظت وهي تتصبب عرقا وتعاني تشوشا وصعوبة في الكلام والتحكم في ذراعيها. ولم يكشف التصوير المقطعي للرأس عن مشكلة، وعزا أحد أطباء الطوارئ حالتها في تلك الزيارة إلى استجابة حادة للتوتر. وفي وقت لاحق، رجّح طبيب أعصاب أن نوبات التشوش مرتبطة بهبوط السكر.

التحاليل توجه الأطباء نحو البنكرياس

وعندما تدهورت حالتها في نوفمبر 2025، أعطاها المسعفون الغلوكوز عبر الوريد ونقلوها إلى المستشفى. وهناك، أظهرت تحاليل الدم أن مستوى الإنسولين ظل أعلى مما يُتوقع مع انخفاض الغلوكوز. واستنادا إلى هذه النتيجة، رجّحت اختصاصية الغدد الصماء شيريل فاسلر وجود ورم يفرز الإنسولين.

ويستمر هذا الورم في إفراز الإنسولين حتى عندما يكون سكر الدم منخفضا. وقد يسبب الهبوط الشديد تشوشا أو تشنجات أو فقدان الوعي. وفي حالة موريس، تعذر تحديد الورم بوضوح في فحوص سابقة، قبل أن يكشف التصوير بالرنين المغناطيسي في ديسمبر موضعه في البنكرياس.

جراحة أعادت السكر إلى مستواه الطبيعي

وفي فبراير 2026، استأصل الجراح كامران إدريس نحو نصف البنكرياس، بما فيه الورم الذي تبين أنه حميد. وعادت مستويات السكر إلى طبيعتها وزالت الأعراض، وفقدت موريس نحو تسعة كيلوغرامات خلال شهرين. وشهدت فترة التعافي مضاعفات شملت تسرب سوائل من البنكرياس وعدوى، ما استدعى استخدام أنابيب تصريف ودعامات.

ورجّح طبيب الغدد الصماء كريستوفر بومان أن الإجهاد الجسدي الناجم عن تكرار هبوط السكر ربما أسهم في تساقط شعرها، وأن فرط إفراز الإنسولين ربما أسهم في اضطراب دورتها وتقلصاتها. وفي حالة موريس، كانت قراءة السكر المنخفضة هي ما دفع الأطباء إلى فحص الإنسولين في اللحظة التي كان يُفترض أن يتراجع فيها إفرازه.