وبحسب دراسة نشرتها دورية "كوميونيكيشن إيرث آند إنفيرومنت"، فإن أحد هذين المنحدرين يمثل تهديدا متزايدا للمناطق القريبة.

وأعدت الدراسة عالمة الجيولوجيا ماري كيدينغ، بالتعاون مع باحثين من مؤسسات علمية دنماركية ونرويجية، لدراسة مخاطر الانهيارات المحتملة.

وتشير الدراسة إلى أن المنحدرات الجبلية الضخمة غير مستقرة، وقد يؤدي انهيارها إلى حدوث موجات تسونامي مدمرة تهدد تجمعات سكانية.

وتعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان كارثة عام 2017، عندما ضرب تسونامي هائل قرية نوغاتسياك شمال غربي غرينلاند بعد انهيار أرضي في مضيق كارات، مما خلف قتلى ومصابين.

وما تزال القرية مهجورة حتى الآن، بعدما اجتاحت المياه شواطئها بارتفاع بلغ نحو 10 أمتار، وحينها أسفرت الكارثة عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وأوضح الباحثون أن المنحدر الضخم في مضيق كارات يقع على بعد 3 كيلومترات غرب موقع الانهيار الأرضي الذي تسبب في تسونامي عام 2017.

ويمتد المنحدر على مساحة 2.65 مليون متر مربع فوق مستوى سطح البحر، ويضم نحو 400 مليون متر مكعب من المواد الصخرية المعرضة للانهيار.

كما يصنف المنحدر بين أكبر المنحدرات النشطة غير المستقرة المرصودة عالميا، وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي انهياره بالكامل إلى كارثة واسعة النطاق.

وبحسب العلماء، هناك منحدر آخر أصغر حجما في مضيق كانغيرلوسواك، لكنه أكثر خطورة من حيث احتمال انهياره الوشيك.

ويقدر حجم المواد الصخرية المعرضة للسقوط من المنحدر الأصغر بنحو 30 مليون متر مكعب.