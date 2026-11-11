وكشف تقرير نشرته منصة "ساينس ألرت" أن تأثير الوشوم قد يمتد إلى الجهاز المناعي، إذ لا يزال العلماء يحاولون فهم كيفية تفاعل الجسم مع الأحبار والمواد الكيميائية المستخدمة في رسمها.

ورغم ممارسة البشر الوشوم منذ آلاف السنين لأسباب ثقافية وروحية وشخصية، تشير الدراسات إلى أن أصباغ الوشم المحقونة داخل الجلد تحفز استجابة مناعية، إذ يتعامل معها الجهاز المناعي باعتبارها أجساما غريبة.

وبالتالي، يحاول الجهاز المناعي التعامل مع هذه الأحبار والتخلص منها، لكن جزيئاتها قد تكون أكبر من قدرة الخلايا المناعية على إزالتها، مما يبقيها داخل الجسم لفترات طويلة.

وبحسب الدراسات، تكمن إحدى المخاطر المحتملة للوشوم في أن جزيئات الحبر لا تظل محصورة داخل الجلد بالضرورة، إذ يمكنها الانتقال عبر الجهاز الليمفاوي والتراكم في العقد الليمفاوية المسؤولة عن تنقية السائل الليمفاوي.

كيف يتأثر الجهاز المناعي؟

كشفت أبحاث حديثة أن العقد الليمفاوية تؤدي دورا أساسيا في حماية الجسم، لا سيما أنها تحتوي على خلايا الدم البيضاء، وتساعد على تنقية السائل الليمفاوي من البكتيريا والفيروسات والخلايا التالفة والمواد الغريبة.

وتوضح الأبحاث أن الأصباغ والأحبار المستخدمة في الوشوم يمكن أن تصل إلى هذه العقد، مما يطرح تساؤلات بشأن تأثير تراكمها على وظائف الجهاز المناعي وقدرته على الاستجابة للمواد الدخيلة.

إضافة إلى ذلك، تحتوي أحبار الوشم الحديثة على خليط كيميائي معقد، يضم أصباغا تمنحها ألوانا زاهية، ومواد سائلة تساعد على توزيع الحبر، ومواد حافظة تمنع نمو الميكروبات، إلى جانب شوائب متفاوتة الأحجام.

أما الأمر المثير للقلق بالنسبة للباحثين، فهو أن كثيرا من الأصباغ طُوّرت في الأصل لأغراض صناعية، مثل طلاء البلاستيك والسيارات وأحبار الطابعات، وليس لاستخدامها داخل جلد الإنسان بصورة دائمة.

كما رصد الباحثون معادن ثقيلة في بعض أحبار الوشم، مثل النيكل والكروم والكوبالت، والرصاص أحيانا، وهي مواد قد تصبح سامة عند تراكمها بمستويات مرتفعة داخل جسم الإنسان.

وقد يؤدي التعرض لهذه المعادن إلى تلف الأعضاء الداخلية والتسمم العصبي، فضلا عن مخاطر صحية أخرى، من بينها احتمال الإصابة بالسرطان، إلى جانب تحفيز التفاعلات التحسسية والتأثير في استجابة الجهاز المناعي لدى بعض الأشخاص.

مخاطر الالتهابات المزمنة

أظهرت أبحاث حديثة أن بعض أحبار الوشم، لا سيما الحمراء والصفراء والبرتقالية، قد تثير تفاعلات تحسسية والتهابات مزمنة بصورة أكبر من بعض الألوان الأخرى، ويثير الحبر الأحمر على وجه الخصوص مخاوف بسبب ارتباطه بتفاعلات جلدية متكررة.

وبحسب الخبراء، تشمل هذه التأثيرات التحسسية الحكة المستمرة والتورم، فضلا عن تكوّن الأورام الحبيبية، وهي عقد التهابية صغيرة تظهر عندما يحاول الجهاز المناعي عزل مواد غريبة يعجز عن التخلص منها.

وفي الوقت نفسه، ترتبط بعض هذه التفاعلات التحسسية بوجود أملاح المعادن والأصباغ الآزوية المستخدمة لمنح الأحبار ألوانا زاهية، إذ يمكن أن تتحلل بعض هذه الأصباغ إلى "أمينات عطرية" عند تعرضها للإشعاع.

وترتبط هذه المركبات، بحسب دراسات مخبرية، بمخاطر الإصابة بالسرطان والتلف الجيني، لا سيما عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية أو استخدام الليزر لإزالة الوشوم من الجلد.

ورغم عدم وجود أدلة علمية قوية تثبت وجود علاقة سببية بين الوشوم والإصابة بالسرطان، فإن الدراسات الرصدية والمخبرية أثارت تساؤلات بشأن المخاطر المحتملة، مما دفع الباحثين إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الأبحاث لتحديد طبيعة هذه العلاقة وتأكيدها أو نفيها.