وفي أحدث خطوات هذا التوجه، تستعد شركة "هيلسينغ" الألمانية، الأربعاء، للكشف في برلين عن نظام عسكري جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستهدف منافسة نظام "مايفن" (Maven Smart System)، الذي تطوره شركة "بالانتير" الأميركية وتستخدمه الولايات المتحدة وقيادات في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب وكالة رويترز، يأتي التحرك الألماني في وقت تتزايد فيه التساؤلات الأوروبية بشأن مدى إمكان الاعتماد على شركات أميركية في تشغيل أنظمة عسكرية حساسة، خصوصا مع تكرار تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الناتو.

لكن هل تستطيع أوروبا بناء منظومة عسكرية رقمية مستقلة عن الولايات المتحدة، أم أن تشابك التكنولوجيا بين ضفتي الأطلسي يجعل الانفصال شبه مستحيل؟.

لماذا تخشى أوروبا "بالانتير"؟

تعد "بالانتير" واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والاستخباراتية.

ويعمل نظام "مايفن" على دمج كميات هائلة من البيانات القادمة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والرادارات وأجهزة الاستشعار، وتحليلها بسرعة لمساعدة القادة العسكريين على فهم ساحة المعركة وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات.

وتكمن أهمية هذه الأنظمة في أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على امتلاك الأسلحة المتطورة فحسب، بل أيضا على القدرة على معالجة المعلومات وتحويلها إلى قرارات عملياتية قبل الخصم.

وأظهرت الحرب في أوكرانيا أهمية هذه القدرات، بعدما أصبحت الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية تنتج تدفقات ضخمة من البيانات التي يصعب على البشر تحليلها بالسرعة المطلوبة.

لكن المشكلة الأوروبية لا تتعلق بكفاءة التكنولوجيا الأميركية، وإنما بمن يملك السيطرة النهائية عليها.

وفي أكتوبر الماضي، أثار فرض قيود على سرعة بعض خدمات "ستارلينك" المستخدمة في أوكرانيا مخاوف أوروبية، بعدما أثر ذلك في عمليات عسكرية أوكرانية، من بينها مهام اعتراض المسيرات الروسية.

ورغم تضارب التفسيرات بشأن أسباب تلك القيود، فإن الحادثة أعادت طرح سؤال حساس: ماذا يحدث إذا أصبحت قدرة جيش أوروبي على تنفيذ مهمة عسكرية مرتبطة بقرار تتخذه شركة أميركية؟

وزادت المخاوف بعدما فرضت الإدارة الأميركية، في يونيو، قيودا مؤقتة على وصول غير الأميركيين إلى نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي طورتها شركة "أنثروبيك"، قبل رفعها لاحقا.

وبالنسبة إلى بعض المسؤولين الأوروبيين، أظهرت هذه الوقائع أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية.

هل تستطيع واشنطن إيقاف الأنظمة العسكرية؟

تنفي "بالانتير" وجود ما يعرف بـ"زر الإيقاف"، الذي يسمح للشركة أو للحكومة الأميركية بتعطيل أنظمتها العسكرية عن بعد.

وأكد لويس موسلي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة في بريطانيا وأوروبا، في تصريحات لرويترز خلال أكتوبر، أن العملاء يمتلكون السيطرة التشغيلية الكاملة على البرمجيات التي يشترونها.

وأوضح أن الشركة لا تستطيع التدخل لتعطيل الأنظمة، وأن بإمكان العملاء تشغيلها من دون مشاركة موظفي "بالانتير". لكن هذه التطمينات لم تنه الجدل الأوروبي.

فالاعتماد التكنولوجي لا يقتصر على احتمال إيقاف برنامج عن بعد، وإنما يشمل أيضا تحديثات البرمجيات والدعم الفني وإمكان الوصول إلى التقنيات المتقدمة، فضلا عن السيطرة على البيانات العسكرية الحساسة.

ومن هنا، أصبحت القضية مرتبطة بما تسميه الحكومات الأوروبية "السيادة الرقمية"، أي القدرة على امتلاك الأنظمة الحيوية وتشغيلها وتطويرها من دون الاعتماد الحاسم على قرارات خارجية.

ألمانيا وفرنسا تبحثان عن البديل

تسعى شركة "هيلسينغ" إلى استغلال هذه المخاوف لتقديم نفسها باعتبارها خيارا أوروبيا قادرا على منافسة "بالانتير".

وفي دعوتها للكشف عن النظام الجديد، شددت الشركة على ضرورة امتلاك أوروبا القدرة على الاستطلاع الدقيق واتخاذ القرارات والعمل باستقلالية في ساحة المعركة، من دون تبعية تكنولوجية.

ولا يقتصر التحرك على الشركات الخاصة، فقد أعلن الجيش الألماني أنه لا يعتزم، في الوقت الراهن، شراء نظام "مايفن" لقواته، وبدأ تقييم عشرات الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومعظمها من شركات ألمانية.

وتستهدف برلين البدء في استخدام منظومة خاصة بها اعتبارا من عام 2027، على أن يكتمل تطبيقها خلال عام 2028.