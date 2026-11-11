الرقم الأول يوضح مقدار الصوديوم الذي ستضيفه إلى وجبتك، والثاني مهم خصوصا لمن يحتاجون إلى مراقبة البوتاسيوم.

المقارنة تبدأ بحجم الحصة

في هذا المثال من السوق الأميركية، تسجل شركة "مورتون" 590 ملليغراما من الصوديوم في ربع ملعقة صغيرة من ملح المائدة العادي، مقابل 290 ملليغراما في الكمية نفسها من بديلها. وفي قائمة المكونات يظهر "كلوريد البوتاسيوم"، الذي يحل محل جزء من كلوريد الصوديوم في الخليط.

وعند المقارنة بين عبوتين، ابحث عن كمية الصوديوم بالملليغرام في جدول القيم الغذائية، ثم تأكد من أن الرقمين يخصان حصة متساوية. وإذا كانت العبوتان تعرضان القيم لكل 100 غرام، يمكنك مقارنة الرقمين مباشرة.

ولعبارة "أقل صوديوم" معنى محدد على الملصقات الأميركية. فبحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تشير إلى انخفاض الصوديوم بما لا يقل عن 25 بالمئة مقارنة بالمنتج العادي المرجعي. أما عبارة "خال من الصوديوم" فتشير إلى أقل من 5 ملليغرامات في الحصة. وفي المثال السابق، تبقى كمية الصوديوم في الحصة 290 ملليغراما، وتزداد إذا استخدمت كمية أكبر.

توصية تخص ملح المائدة

توصي منظمة الصحة العالمية بخفض إجمالي الصوديوم في الغذاء. وتقترح، ضمن توصية مشروطة، أن يستخدم البالغون الذين يضيفون ملح المائدة في الطهي أو التتبيل بديلا أقل صوديوم يحتوي على البوتاسيوم. وتظل كمية الصوديوم الموجودة أصلا في الخبز والصلصات والأطعمة الجاهزة جزءا من إجمالي ما يتناوله الشخص خلال اليوم.

وكانت دراسة منشورة في "نيتشر هيلث" قد قدّرت أن التحول الواسع إلى هذه البدائل قد يقي من نحو 3 ملايين وفاة سنويا. ويخص الرقم سيناريو عالميا في نموذج شمل 193 دولة.

متى يصبح البوتاسيوم أهم رقم؟

تستثني توصية المنظمة المصابين بضعف وظائف الكلى ومن لديهم حالات تعوق طرح البوتاسيوم، كما أنها لا تشمل الحوامل أو الأطفال. وقد يرتفع البوتاسيوم في الدم لدى الأشخاص المعرضين لذلك عند استخدام بدائل تحتوي عليه. لذا، إذا كنت تعاني مرضا في الكلى أو تتناول دواء قد يرفع البوتاسيوم، فاستشر طبيبك قبل تبديل ملح المائدة.

وعند الشراء، اقرأ ثلاثة أشياء على العبوة نفسها: حجم الحصة، وكمية الصوديوم فيها، ووجود كلوريد البوتاسيوم في قائمة المكونات.