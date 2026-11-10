وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أظهرت، مثل دراسات سابقة، أن لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل.

وقالت رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاغن فرانشيسكا بوتشي في بيان، ‌إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم ‌الهضم الصحي ويساعد ‌في الوقاية من الإمساك ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.

وأشار الباحثون في مجلة "غت مايكروبيولوجي" أيضا إلى أن مستهلكي القهوة يتمتعون بمستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة.

ولا يعرف الباحثون حتى ‌الآن ما إذا كان انخفاض ‌درجة الحموضة مفيدا أم ⁠ضارا، لكنهم يشيرون إلى أنها تلعب دورا مهما في كيفية تكسير الطعام.

وابتلع المشاركون في الدراسة، البالغ عددهم 61 شخصا، كبسولات إلكترونية صغيرة انتقلت عبر الجهاز ⁠الهضمي بهدف قياس ‌درجة الحرارة ومستويات الحموضة وتقلصات الأمعاء، من بين أمور أخرى.

أما ⁠أولئك الذين اعتبروا من شاربي القهوة المنتظمين في الدراسة، فقد ⁠تناولوا كوبا واحدا على الأقل يوميا في أكثر من 3 من الأيام الثمانية التي استغرقتها الدراسة.

ولا يمكن للدراسة إثبات ⁠أن هذه الاختلافات ناتجة عن استهلاك القهوة، لكن الباحثين أشاروا إلى أنها معروفة بتأثيرها على مجموعة من العمليات في الجهاز الهضمي، منها إفراز الحمض في المعدة.

وقال هنريك مونش روجر، المعد المشارك في الدراسة من جامعة كوبنهاغن، في بيان: "يعاني عدد كبير جدا من الناس الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء".

وأضاف: "إذا تمكنا من ​فهم ‌كيفية تأثير القهوة على الهضم وتقلصات الأمعاء، فقد يكون من الممكن استخدام هذه المعرفة لتحفيز حركة الأمعاء بطريقة طبيعية".