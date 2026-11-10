وأظهرت أبحاث علمية أن حقن إنقاص الوزن، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، قد تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ العلماء في دراسات سابقة أن مادة "سيماغلوتايد"، وهي المادة الفعالة في هذين الدواءين، يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بغض النظر عن مقدار الوزن الذي يفقده الشخص أثناء العلاج.

لكن دراسة جديدة توصلت إلى أن التوقف عن استخدام هذه الأدوية، التي تنتمي إلى فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو الوفاة إلى نحو الضعف لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مقارنة بالأشخاص الذين يواصلون العلاج.

واللافت أن المشاركين في الدراسة لم يكونوا يعانون من أمراض قلبية مثبتة عند بدء استخدام الحقن.

دراسة شملت أكثر من 80 ألف مريض بالسكري

نُشرت الدراسة في مجلة "ذا لانسيت"، واعتمدت على تحليل السجلات الطبية الإلكترونية لمرضى يتلقون الرعاية في أكثر من 300 عيادة متخصصة بالسكري في إيطاليا.

وحدد فريق الباحثين، الذي ضم خبراء من إيطاليا ومؤسسة "غايز وسانت توماس" التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في لندن، أكثر من 80 ألف شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني كانوا يستخدمون أدوية GLP-1.

وفي الدراسة الجديدة، استخدم الأشخاص الذين واصلوا العلاج أدوية GLP-1 لمدة قاربت ثلاث سنوات في المتوسط، مقارنة بمدة تزيد قليلا على سنة واحدة لدى الأشخاص الذين توقفوا عن استخدامها.

وأظهرت النتائج أن خطر التعرض لنوبة قلبية غير مميتة، أو سكتة دماغية غير مميتة، أو الوفاة لأي سبب، كان أعلى بنحو الضعف لدى الأشخاص الذين توقفوا عن تناول أدوية GLP-1، مقارنة بمن استمروا في العلاج، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح فريق البحث أن هذه النتائج تعادل تقريبا تسجيل أربع حالات من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لكل 100 شخص سنويا بين الذين توقفوا عن العلاج، مقابل حالتين لكل 100 شخص سنويا بين الذين واصلوا استخدام الأدوية.

ولاحظ الباحثون أن المخاطر بدت أعلى لدى الأشخاص الذين توقفوا عن العلاج وكانوا لا يزالون يعانون من السمنة.

كما أشارت نتائج أخرى إلى أن التوقف عن هذه الأدوية قد يؤثر في صحة القلب، بغض النظر عما إذا كان المرضى قد استعادوا الوزن الذي فقدوه، أو شهدوا ارتفاعا في مستويات السكر في الدم وضغط الدم بعد التوقف عن العلاج.

وشدد الباحثون على أن الدراسة كانت رصدية، وهو ما يفرض قيودا مهمة على تفسير نتائجها.

فالدراسات الرصدية تعتمد على متابعة بيانات المرضى وتحليل العلاقات بين العوامل المختلفة، لكنها لا تستطيع وحدها إثبات وجود علاقة سببية مباشرة.

وبالتالي، لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان التوقف عن العلاج هو الذي تسبب مباشرة في ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة، أم أن الأشخاص الذين أوقفوا استخدام الأدوية كانوا يعانون بالفعل من مشكلات صحية جعلتهم أكثر عرضة لهذه المخاطر.

كذلك، لم تتوفر لدى العلماء معلومات دقيقة عن الأسباب التي دفعت بعض المرضى إلى التوقف عن استخدام الحقن.

وقد تشمل هذه الأسباب الآثار الجانبية للأدوية، أو تكلفتها المالية، أو الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى.

وذكر الباحثون أيضا أن دراستهم لم تشمل دواء "تيرزيباتايد"، وهو المادة الفعالة في حقن "مونجارو".

خبراء يدعون إلى الحذر عند تفسير النتائج

تعليقا على الدراسة، قالت الدكتورة فاي رايلي، المسؤولة عن التواصل البحثي في مؤسسة "السكري في المملكة المتحدة": "نعلم أن أدوية GLP-1 يمكن أن تساعد في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لقد وجدت هذه الدراسة أن الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني الذين توقفوا عن تناول أدوية GLP-1 كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات قلبية مقارنة بالأشخاص الذين واصلوا العلاج".

وشددت رايلي على ضرورة التعامل مع هذه النتائج بحذر قائلة: "كانت هذه دراسة رصدية، ولذلك لا يمكننا معرفة ما إذا كان التوقف عن تناول أدوية GLP-1 قد أدى مباشرة إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، أم أن الأشخاص الذين أوقفوا العلاج كانوا يعانون بالفعل من مشكلات صحية".

وأوضحت أن النتائج تؤكد أهمية توفير الدعم اللازم للمرضى حتى يتمكنوا من الاستمرار في العلاجات التي تحقق لهم فوائد صحية.