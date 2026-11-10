والتقطت جاذبية الأرض الكويكب المعروف باسم 2026 QQ8 في أبريل الماضي، ليدخل في مسار مداري متعرج حول الكوكب.

وكان عالم الفلك المجري كريستيان سارنيتسكي، المعروف باكتشافاته العديدة للكويكبات، أول من رصد هذا الجرم السماوي.

ومن المتوقع أن يكمل القمر الصغير دورة ونصف الدورة حول الأرض قبل أن يتحرر من جاذبيتها ويغادر محيطها عام 2027.

ورصد سارنيتسكي الجرم السماوي لأول مرة في أغسطس، لكن مركز الكواكب الصغيرة، التابع للاتحاد الفلكي الدولي، لم يعلن عنها إلا مؤخرا.

كويكب يدور حول الشمس ويقترب من الأرض كل 10 سنوات

وفقا لعملية إعادة بناء مساره المداري، يدور الكويكب 2026 QQ8 عادة حول الشمس، ويستغرق نحو 359 يوما لإكمال دورة واحدة.

كما يقترب من الأرض مرة كل 10 سنوات تقريبا، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

لكن مروره الأخير بالقرب من كوكبنا أدى إلى وقوعه تحت تأثير جاذبية الأرض، ما جعله يتخذ مسارا مداريا مؤقتا حولها.

وخلال الفترة القصيرة التي سيقضيها في محيط الأرض، من المتوقع أن تصل أقرب مسافة بينه وبين الكوكب إلى نحو 568 ألف كيلومتر.

وتساوي هذه المسافة نحو مرة ونصف المرة متوسط المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر الطبيعي، التي تبلغ نحو 384 ألف كيلومتر.

وبذلك، سيكون القمر الصغير أبعد من القمر المعروف الذي نراه في السماء.

هل يشكل القمر الجديد خطرا على الأرض؟

يبلغ قطر الكويكب 2026 QQ8 نحو مترين فقط، ما يجعله صغيرا للغاية مقارنة بالقمر الطبيعي للأرض.

ولا يشكّل هذا الجرم السماوي أي خطر على كوكبنا، فحتى لو اتخذ مسارا يؤدي إلى اصطدام مباشر بالأرض، فمن المرجح أن يتفكك ويحترق في الغلاف الجوي قبل وصوله إلى سطح الكوكب.

الأرض قد تمتلك 6 أقمار صغيرة مؤقتة في الوقت نفسه

لا تُعد ظاهرة وقوع الصخور الفضائية الصغيرة في مدار حول الأرض أمرا غير مألوف، فقد أشارت دراسة علمية نُشرت العام الماضي إلى احتمال وجود ما يصل إلى 6 أقمار صغيرة مؤقتة حول الأرض في أي وقت.

وتنشأ هذه الظاهرة عندما تقترب كويكبات صغيرة من الأرض بدرجة تسمح لجاذبيتها بالتأثير في مساراتها، وقد تصبح بعض هذه الأجرام مرتبطة بالكوكب بصورة مؤقتة قبل أن تعود إلى مداراتها حول الشمس.

ويعتقد العلماء أن عددا من هذه الأقمار الصغيرة قد يكون في الأصل أجزاء انفصلت عن القمر الطبيعي للأرض.

ومن المحتمل أن تؤدي اصطدامات الكويكبات والنيازك بسطح القمر إلى قذف شظايا صخرية إلى الفضاء، حيث تتحول بعض هذه الشظايا إلى أجرام صغيرة تدور في محيط الأرض.

كامووالوا.. كويكب قد يكون قطعة من القمر

من بين الأجرام التي يُعتقد أنها نشأت من القمر الطبيعي، الكويكب المعروف باسم "كامووالوا"، والذي اكتُشف عام 2016، ويبلغ قطره نحو 40 مترا.

ويُصنف على أنه "شبه قمر" للأرض، وهو جرم يدور حول الشمس في مدار يجعله يبدو، من منظور الأرض، وكأنه يرافق كوكبنا في حركته.

وعلى خلاف الأقمار الصغيرة المؤقتة التي قد تصبح مرتبطة بجاذبية الأرض لفترة محدودة، فإن أشباه الأقمار لا تدور حول الأرض مباشرة، بل تدور حول الشمس في مسارات قريبة من مدار كوكبنا.

وتشير الأدلة العلمية إلى أن "كامووالوا" ربما كان في الأصل جزءا من سطح القمر، قبل أن ينفصل عنه نتيجة اصطدام قديم.

كم تعيش الأجرام القريبة من الأرض؟

يتراوح العمر المداري المعتاد للأجرام القريبة من الأرض بين مليون و10 ملايين سنة، إلا أن بعض هذه الأجرام قد يستمر في مداراته لمدة تصل إلى 150 مليون سنة.

وخلال هذه الفترات الطويلة، تتأثر مساراتها بجاذبية الشمس والكواكب والأجرام الأخرى، وقد يؤدي ذلك إلى اقترابها من الأرض أو انتقالها إلى مدارات مختلفة.

وتساعد دراسة هذه الأجرام العلماء على فهم حركة الصخور الفضائية داخل النظام الشمسي، وتحديد أصولها وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بها.