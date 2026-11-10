وشهدت مكملات "أوميغا 3" ارتفاعا كبيرا في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، بفضل فوائدها الصحية المثبتة، بما في ذلك المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم ووظائف القلب ومستويات صحية من الدهون في الدم.

ولا يستطيع جسم الإنسان إنتاج هذه الأحماض الدهنية الأساسية بكميات كافية بصورة طبيعية، ما يعني ضرورة الحصول عليها من الغذاء أو المكملات الغذائية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبيرة التغذية إيما باردويل قولها إن معظم الأشخاص يستطيعون تلبية احتياجاتهم الموصى بها من "أوميغا 3" عن طريق تناول الأسماك الدهنية بانتظام.

وأضافت باردويل: "إذا كنت تتناول الأسماك الدهنية بانتظام وتتبع نظاما غذائيا متنوعا، فمن المرجح أنك لا تحتاج إلى تناول مكمل أوميغا 3 يوميا".

وتابعت قائلة: "إذا كنت لا تتناول الأسماك مطلقا، أو نادرا ما تتناولها، أو تتبع نظاما غذائيا نباتيا صرفا، فقد يكون من المفيد التفكير في تناول مكمل أوميغا 3 يحتوي على الحمضين الدهنيين EPA وDHA".

وأشارت إلى أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة خلال الحمل والرضاعة الطبيعية، نظرا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه حمض "الدوكوساهيكسانويك" أو "DHA" في نمو دماغ الطفل وعينيه.

وبحسب باردويل، يمكن أن تؤدي أحماض "أوميغا 3" دورا مهما خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق انقطاع الطمث، وكذلك بعد انقطاعه.

ويرجع ذلك إلى قدرتها على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وهي نوع شائع من الدهون الموجودة في الدم والجسم.

وأوضحت باردويل أنه "مع انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، تميل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء إلى الارتفاع. ويمكن للحمضين EPA وDHA خفض الدهون الثلاثية، لكن الجرعات المستخدمة للأغراض العلاجية تكون أعلى بكثير من تلك الموجودة في المكملات الغذائية العادية".

وأشارت إلى أن هناك اهتماما علميا متزايدا بدراسة تأثير "أوميغا 3" في الحالة المزاجية والقدرات الإدراكية وصحة المفاصل، إلا أن نتائج الأبحاث لم تصل بعد إلى استنتاجات حاسمة.

تحذير من الجرعات المرتفعة

رغم الفوائد المحتملة لأوميغا 3، فإن تناول كميات أكبر منها لا يعني بالضرورة الحصول على فوائد صحية إضافية.

فقد أظهرت تجارب سريرية أن بعض المكملات التي تحتوي على جرعات مرتفعة قد تزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع في نظم القلب يؤدي إلى تسارع ضرباته أو عدم انتظامها، وقد يجعل الإشارات الكهربائية المسؤولة عن تنظيم النبضات غير متناسقة.

كما حذرت باردويل من احتمال تفاعل "أوميغا 3" مع بعض الأدوية، ما يعني أن تناول جرعات كبيرة ليس بالضرورة آمنا للجميع.

هل تحمي "أوميغا 3" الدماغ من الخرف؟

وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض "أوميغا 3" الدهنية في الدم يتمتعون بوظائف إدراكية أفضل.

وفي المقابل، أشارت دراسات أخرى إلى أن إعطاء مكملات "أوميغا 3" للأشخاص المصابين بالفعل بالخرف لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين قدراتهم العقلية.

وفي هذا السياق، تناولت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "eBioMedicine" تأثير مكملات "أوميغا 3" في صحة الدماغ والقدرات الإدراكية.

وشملت الدراسة 365 شخصا تراوحت أعمارهم بين 55 و80 عاما، كانوا نادرا ما يتناولون الأسماك، وصُنفوا ضمن الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وكان نحو نصف المشاركين يحملون المتغير الجيني APOE4، الذي يُعد أقوى عامل خطر وراثي معروف للإصابة بمرض ألزهايمر.

ووزع الباحثون المشاركين عشوائيا على مجموعتين، تلقت الأولى مكملات زيت السمك يوميا، تحتوي على 2000 ملليغرام من حمض DHA، بينما تلقت المجموعة الثانية أقراصا وهمية لا تحتوي على المادة الفعالة.

وبعد ستة أشهر، وجد الباحثون أن مستويات DHA في السائل المحيط بالدماغ ارتفعت بنحو 17 بالمئة لدى المشاركين الذين تناولوا المكملات.

وأكدت هذه النتيجة أن الحمض الدهني استطاع الوصول إلى الدماغ، وهو العضو المستهدف من العلاج.

وعقب مرور عامين، خضع المشاركون لسلسلة من اختبارات الذاكرة والقدرات الإدراكية، إضافة إلى فحوص تصوير الدماغ لتحديد ما إذا كان حجمه قد تقلص مقارنة ببداية الدراسة.

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في الأداء الإدراكي بين الأشخاص الذين تناولوا مكملات "أوميغا 3" يوميا وأولئك الذين تلقوا الأقراص الوهمية.

كما كشفت صور الدماغ أن المكملات لم توفر حماية من انكماش الدماغ، خصوصا في منطقة الحُصين، وهي المنطقة المسؤولة عن وظائف مهمة تتعلق بالتعلم والذاكرة.

وخلص الباحثون إلى أنه رغم قدرة مكملات "أوميغا 3" على الوصول إلى الدماغ، فإن الحصول على هذه الأحماض الدهنية ضمن نظام غذائي متكامل، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، قد يكون أكثر فائدة من الاعتماد عليها كمكمل غذائي منفصل.