وأطلقت غوغل فئتين جديدتين من رقائقها المعروفة باسم "وحدات معالجات الموترات" (تي بي يو)، المخصصة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وتهدف الرقائق الجديدة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات الحوسبة السرية، ومساعدة النماذج على الوصول إلى قاعدة معلومات أوسع أثناء معالجة الطلبات.

وعلى نحو أشمل، تستهدف الرقائق خدمة قطاع يشهد تحولا نحو وكلاء الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التصدي للتحديات السيبرانية.

ويعد هذا الإطلاق مؤشرا على تسريع وتيرة تطوير المنتجات في وحدة الرقائق التابعة لشركة غوغل. فبعد أن كانت تطرح معالجا جديدا كل عامين، أطلقت هذا العام معالجين في وقت واحد.

ومن المقرر أن تضيف الإصدارات الجديدة أنواعا إضافية إلى مجموعة الرقائق.

ويأتي هذا التحرك في وقت تمر فيه "إنفيديا" بمرحلة صعبة، على خلفية اعتراف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بوجود علاقة حميمة مع سيدة تقول الاستخبارات الأميركية إنها جاسوسة صينية.

ورغم الاضطراب الذي يشهده قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، والمخاوف المتعلقة باحتمال تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية، لا يزال الطلب على معالجات "إنفيديا" يفوق قدرتها على التلبية، وهو ما يفتح المجال أمام غوغل ومنافسين آخرين للعمل في هذا القطاع.

وأوضح أمين وحدات، المسؤول عن قطاع الرقائق في غوغل، في مقابلة صحفية أن الرقائق الأربع ستعمل على تحسين مجالات مختلفة، مضيفا: "يأتي هذا تماشيا مع الرؤية التي نتبناها هنا في غوغل، وهي أن المستقبل يتجه نحو التخصص، وأن المزايا التي يوفرها هذا التخصص لا تزال كبيرة للغاية".

وتشهد الولايات المتحدة حالة من الترقب بعد انتخابات التجديد النصفي التي منحت الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مما أثار شكوكا جديدة بشأن مستقبل مشاريع مراكز البيانات، في وقت تعاني فيه أسهم شركات التكنولوجيا من ضغوط مرتبطة بمخاوف تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.