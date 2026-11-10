ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس دايلي"، فإن باحثين من جامعة فلوريدا الدولية حللوا نتائج 57 دراسة لتصوير الدماغ، وذلك بهدف فهم تأثير اضطرابات النوم المختلفة في بنيته، وتحديد المناطق الأكثر تأثرا بهذه المشكلات.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن هناك تغيرات مشتركة تحدث بين أنواع مختلفة من اضطرابات النوم، بالإضافة إلى بعض التغيرات الأخرى المرتبطة بحالات محددة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر دقة.

وتشير تقديرات الباحثين إلى أن ما بين 50 إلى 70 مليون أميركي يعانون اضطرابات النوم، التي تتضمن الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم، والمشي أثناء النوم، بالإضافة إلى والكوابيس المتكررة.

مجموعتان لاضطرابات النوم

قسّم الباحثون اضطرابات النوم إلى مجموعتين أساسيتين، تتضمن المجموعة الأولى الأرق وانقطاع النفس خلال النوم، وهما عرضين يعوقان الاستغراق في النوم أو استمراره والحصول على الراحة الكافية.

فيما تضمنت المجموعة الثانية اضطرابات السلوك أثناء النوم، مثل المشي أثناء النوم والكوابيس والفزع الليلي، وهي أعرض تؤدي إلى أحداث وسلوكيات غير معتادة تقاطع دورات النوم الطبيعية.

وعن التغيرات الدماغية، كانت المفاجأة في ارتباط المجموعتين بانخفاضات في حجم المهاد، وهي منطقة عميقة في الدماغ تؤدي دورا أساسيا في معالجة المعلومات والحفاظ على الانتباه والتفكير المعقد.

كما رصد الباحثون تغيرات في منطقة الوسادة المهادية، المسؤولة عن توجيه الانتباه نحو المعلومات المهمة، وتنظيم الوظائف الإدراكية، وهي الوظائف التي تساعد الإنسان على التحكم بأفكاره وتصرفاته.

وترتبط منطقة الوسادة المهادية بشبكات دماغية تساعد في التركيز واتخاذ القرارات والاستجابة للمحيط، وقد تفسر التغيرات بطء ردود الفعل وصعوبة اتخاذ القرارات لدى المصابين باضطرابات النوم.

بالإضافة لذلك، يمكن ربط الاختلافات بزيادة احتمالات ارتكاب الأخطاء والتعرض للحوادث، نتيجة تأثر الأنظمة الدماغية المسؤولة عن معالجة المعلومات والاستجابة للمواقف المختلفة خلال الحياة اليومية.

تغيرات لدى المضطربين

أظهرت نتائج الدراسة وجود تغيرات إضافية يشهدها المصابين باضطرابات السلوك أثناء النوم، وخاصة بمنطقة القشرة الحزامية الخلفية المسؤولة عن وظائف مهمة داخل الدماغ.

والمعروف أن القشرة الحزامية الخلفية تشارك في تنظيم التحفيز واتخاذ القرارات والتحكم بالمشاعر، وقد تفسر تغيراتها ارتباط حالات المشي أثناء النوم، والإصابة بالكوابيس وتغيرات المزاج والانفعالات.

في المقابل، لم يرصد الباحثون أي نمط ثابت من أنماط التغير الهيكلي الخاصة باضطرابات النوم الأساسية، والتي تتضمن الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم، وهو الأمر الذي يعكس اختلاف التأثيرات الدماغية.

كما يرى العلماء أن تحديد المناطق الدماغية المرتبطة بكل اضطراب قد يساعد في المستقبل على تحسين وسائل التشخيص، وتطوير علاجات تحسن النوم وتحمي الوظائف الإدراكية والعاطفية.

يشار إلى أن الفريق البحثي القائم على الدراسة يخطط لدراسة اضطرابات السلوك أثناء النوم بشكل تفصيلي أكثر، بما في ذلك المشي أثناء النوم، وحركة العين السريعة، لتقديم صورة أكثر وضوحا.