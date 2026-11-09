وبحسب ما نشرته منصة "ساينس دايلي" العلمية، فإن المؤرخين لوا لقرون يرون استحالة قيام مدن كبرى أو حضارات متقدمة وسط غابات الأمازون بأشجارها الكثيفة وأمطارها الغزيرة.

إلا أن التقنيات الحديثة تمكنت من الكشف عن مفاجأة غير متوقعة، فالمنطقة التي يوحي منظرها بأنها كتلة خضراء فقط، بها بقايا حضارة قديمة، أنشأت طرقا ومدنا ومنشآت هندسية متطورة.

ووفق العلماء، فإن شعب كاسارابي تمكن من إقامة حضارة في غابات الأمازون، حيث عاش في أراضي بوليفيا الحالية ضمن حوض الأمازون، وازدهر خلال الفترة الممتدة بين عامي 500 و1400 ميلاديا.

قصة حضارة كاسارابي

بدأت خيوط استكشاف حضارة شعب كاسارابي قبل 450 عاما، عندما تحدث المستكشف الإسباني فرانسيسكو دي أوريانا عن مستوطنات ضخمة امتدت على ضفاف الأنهار، ومحاربات ومدن أسطورية.

ولكن -في ذلك الوقت- رأى المؤرخون أن روايات دي أوريانا مجرد مبالغات، لا سيما أن البعثات اللاحقة لم تعثر على آثار واضحة لهذه الحضارة، إلى أن ظهرت تقنية المسح الليزري الجوي المعروفة باسم ليدار.

وبفضل هذه التقنية، استطاع الباحثون اختراق الغطاء النباتي الكثيف وإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض، إذ ظهرت شبكة عمرانية هائلة تضم مستوطنات ومنشآت هرمية ومراكز احتفالية وطرقا وقنوات.

فضلا عن ذلك، كشفت الخرائط عن مدن مترابطة بطرق مستقيمة امتدت لأميال، وربطت التجمعات الصغيرة بالمراكز الحضرية الكبرى، في نظام تخطيط متقدم يشبه المدن الحديثة.

ويعتقد الباحثون أن هذه المستوطنات استوعبت مئات الآلاف من السكان، وربما اقترب عددهم من مليون نسمة، خلال ذروة ازدهار حضارة شعب كاسارابي الذي عاش لقرون في حوض الأمازون.

ولم تقف إنجازات هذه الحضارة عند حدود بناء المدن، فقد تمكن العلماء من التوصل إلى أن السكان القدماء أعادوا تشكيل البيئة المحيطة، وأداروا مساحات واسعة من الغابات وزرعوا أشجارا مفيدة للغذاء.

ومن أبرز هذه الأشجار، الجوز البرازيلي، التي ظهرت بأعداد غير معتادة في مناطق معينة، ما يرجح أن السكان زرعوها عمدا لتوفير مصادر غذائية مستقرة للأجيال المتعاقبة.

حضارة متقدمة وإدارة ذكية

عثر العلماء في منطقة حضارة شعب كاسارابي على تربة سوداء تُعرف باسم "تيرا بريتا"، والتي تتميز بخصوبة استثنائية وقدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، حتى بعد مرور مئات السنين.

وبناء على ذلك، يرى الباحثون أن سكان منطقة الأمازون القدامى صنعوا هذه التربة بمزج الفحم ومخلفات الطعام والمواد العضوية وقطع الفخار، لتوفير بيئة زراعية تسمح بنمو المحاصيل وسط التربة الفقيرة.

وفي مجال إدارة المياه، تمكن شعب كاسارابي من إنشاء العديد من القنوات والخزانات والحقول الزراعية المرتفعة، والتي ساعدتهم على التحكم في الفيضانات الموسمية ودعم الزراعة وإنتاج الأسماك.

وكانت لهذا الشعب منشآت خاصة بالاحتفال، تتماشى بدقة مع مواقع النجوم، وهو مؤشر على معرفة وثيقة لهذه الحضارة بعلم الفلك، وتم استخدام هذه المنشآت لتنظيم طقوس وأنشطة زراعية وقياس الوقت.

وعلى الرغم من الإنجازات الهندسية والزراعية لهذه الحضارة، ما يزال اختفائها لغزا حتى الآن، حيث يرجح الباحثون أن سبب اختفائها هو موجات جفاف طويلة أخلّت بدورات الفيضانات، وأضعفت إنتاج الغذاء، ما دفع سكانها للهجرة منها تدريجيا.