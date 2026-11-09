ويعد هذا الاكتشاف مؤشرا على الثراء البيولوجي والتنوّع الفريد للبيئة البحرية في المنطقة، التي لا تقتصر أهميتها على الشعاب المرجانية والأسماك والدلافين والسلاحف البحرية فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل أنواعًا نادرة من الثدييات البحرية.

وأوضحت المحميات، في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنه بالرجوع إلى السجلات العلمية والدراسات المنشورة، أمكن حصر وتوثيق عدد من أنواع الحيتان، أبرزها الحوت الأحدب، الذي سُجلت مشاهدات له خلال أعوام 2006 و2009 و2011 و2016، في مناطق شرم الشيخ وأبو رمادة والغردقة ومجاويش وجنوب القصير ووادي الجمال.

وشملت التسجيلات حوت برايد، الذي وردت بشأنه مشاهدات تاريخية وحديثة نسبيا خلال أعوام 1950 و2008 و2009 و2012، في مناطق شلاتين وأبو دباب وأبو فنديرة وجنوب البحر الأحمر، إلى جانب تسجيل حوت أومورا بالقرب من مدينة سفاجا عام 2009.

كما رصدت السجلات ظهور الحوت الأزرق القزم بالقرب من طابا في خليج العقبة عام 2018، فضلا عن توثيق حالة جنوح لحوت قاتل "أوركا" بالقرب من منطقة أبو جالوم بجنوب سيناء عام 2017، فيما تشير بعض السجلات التاريخية إلى تقارير أقدم عن ظهور الحيتان في البحر الأحمر تعود إلى عامي 1878 و1893.

وأكدت المحميات أن هذه التسجيلات تمثل أهمية علمية وبيئية كبيرة، إذ تعزز مكانة البحر الأحمر باعتباره ممرا وموطنا بحريا لعدد من أنواع الحيتان، وتسهم في دعم قواعد البيانات الخاصة بالتنوع البيولوجي وتطوير برامج الرصد والتوثيق العلمي للثدييات البحرية.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من هذه المشاهدات في تعزيز إجراءات حماية الكائنات البحرية والحد من تأثير الأنشطة البشرية عليها، إلى جانب دعم السياحة البيئية المسؤولة، خاصة أن مشاهدة الحيتان يجب أن تتم دون إزعاجها أو التأثير على سلوكها الطبيعي.

وشددت محميات البحر الأحمر على أن كل مشاهدة جديدة للحيتان تمثل فرصة علمية مهمة لفهم التنوع البيولوجي البحري، مؤكدة أن البحر الأحمر ليس مجرد مقصد سياحي عالمي، بل كنز طبيعي وبيئي يستحق الحفاظ عليه وحمايته للأجيال القادمة.