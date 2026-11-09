وقالت الدكتورة كولين تيوكسبري، اختصاصية التغذية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يحتوي الكمون على العديد من المركبات الطبيعية التي قد تؤثر في الطريقة التي يعالج بها الجسم الدهون والسكريات".

وبدأ الاهتمام بالفوائد المحتملة للكمون قبل عدة سنوات، بعد نشر تجربة سريرية استمرت ثلاثة أشهر وشملت نساء يعانين زيادة الوزن أو السمنة.

وفي تلك الدراسة، قُسمت 88 امرأة إلى مجموعتين، وطُلب من المجموعة الأولى إضافة 3 غرامات من مسحوق الكمون إلى الزبادي وتناوله ضمن وجبتين يوميا لمدة ثلاثة أشهر، بينما تناولت المجموعة الثانية الزبادي نفسه دون إضافة الكمون.

وفي نهاية التجربة، سجلت النساء اللواتي تناولن الكمون انخفاضا أكبر في الوزن ومحيط الخصر.

كما أظهرت هذه المجموعة تحسنا أكبر في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

وقدمت دراسة استطلاعية صغيرة أُجريت عام 2025 أدلة إضافية على الفوائد المحتملة للكمون.

فبعد أن تناول 29 شخصا بالغا يتمتعون بصحة جيدة غرامين من مسحوق الكمون يوميا لمدة شهرين، لاحظ الباحثون انخفاض مستويات الكوليسترول الضار لدى الرجال والنساء على حد سواء.

فوائد الكمون

يحتوي الكمون على مركبات نباتية قد تؤثر في امتصاص الكوليسترول وعمليات الهضم.

كما أظهرت أبحاث أن مركب "الثيموكينون" الموجود في الكمون، قد يساعد على تقليل الالتهابات والإجهاد الخلوي، بما قد يسهم في تحسين عمليات التمثيل الغذائي.

وقيّمت مراجعة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research بيانات مجمعة من دراسات سريرية، وخلصت إلى أن مكملات الكمون قد تؤدي إلى تحسن محدود في مستويات الكوليسترول.

مكملات غذائية

يُعد استخدام الكمون في الطهي آمنا بصورة عامة، لكن تناول المكملات الغذائية المركزة التي تحتوي على مستخلصاته يستدعي الحذر.

وحول هذه النقطة قالت تيوكسبري: "هناك فرق كبير بين استخدام الكمون لتتبيل وجبة العشاء واستخدامه لعلاج حالة طبية".

ووفق تارا شميت، كبيرة اختصاصيي التغذية في برنامج "مايو كلينيك دايت" فإنه يُعتقد أن الكمون قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وإبطاء عملية تخثر الدم.

ولذلك، فإن تناول جرعات مرتفعة منه دون توجيه طبي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر في مستويات السكر أو تخثر الدم.

ولهذا السبب، ينصح الخبراء باستشارة أحد المختصين في الرعاية الصحية قبل استخدام المنتجات التي تحتوي على جرعات مرتفعة من الكمون أو مستخلصاته.

كيف تستفيد من الكمون في نظامك الغذائي؟

إذا كنت ترغب في الاستفادة من الخصائص الصحية المحتملة للكمون دون الاضطرار إلى ابتلاع ملاعق من مسحوقه الجاف، فإن السر يكمن في طريقة استخدامه أثناء إعداد الطعام.

ونظرا إلى أن بعض المركبات النشطة الموجودة في الكمون قابلة للذوبان في الدهون، فإن تناوله مع الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو أو الزبادي اليوناني، قد يساعد بصورة طبيعية على تحسين امتصاص هذه المركبات في الجسم.